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特朗普女儿搭机被呛 乘客赞她冷静

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伊万卡（红箭头示）没有介入，而是让捷蓝航空人员处理此事。-图取自推特-伊万卡（红箭头示）没有介入，而是让捷蓝航空人员处理此事。-图取自推特-（纽约23日讯）美国候任总统特朗普的女儿伊万卡（Ivanka Trump）一家五口，周四乘坐廉航捷蓝航空公司（Jetblue）一班客机准备从纽约前往三藩市时，被同机一名男乘客当众出言侮辱，机组人员其后把该名男子逐出机舱。

伊万卡的临场反应获得同机乘客赞扬，显示她在压力下也能沉着冷静。

综合媒体报导，目击此尴尬场面的同机乘客舍夫（Marc Scheff）说，当该名男子看见伊万卡坐同一班机时，无名火起，对伊万卡说：“噢！我的天啊！一场噩梦！”他又对伊万卡说：“你的父亲毁了这个国家。”后来又大喊：“她为什么会搭我们的班机？她应该有私人飞机”。

事发时，伊万卡的丈夫库什纳和3名子女也在场。一些乘客不满该名男子的行径，帮忙安慰伊万卡。当时坐在前排的舍夫说，机组人员到来，尝试令该名男子冷静下来，但他显得十分恼怒，但没有大声叫嚷。当机组人员请他下机时，他表现得更加激动。

出言不逊的男子高德斯坦（左）和与他的同性伴侣拉斯诺后来被赶下飞机。-图取自每日邮报-出言不逊的男子高德斯坦（左）和与他的同性伴侣拉斯诺后来被赶下飞机。-图取自每日邮报-

捷蓝航空其后发表声明，证实一班于周四准备从纽约肯尼迪国际机场出发的客机发生事故，有乘客被赶下机，但该公司没有详细交代事发经过，也没有披露当事人的姓名，只强调：“我们不会轻率地把乘客逐出机舱。在此次事件中，我们的工作人员安排当事人（被逐男子）和他同行的人改搭下一班机。”

媒体后来指，这名出言不逊的男子是来自纽约市布鲁克林的律师高德斯坦（Dan Goldstein），他与他的同性伴侣拉斯诺（Matthew Lasner）后来被赶下飞机。

报导指，特勤局人员与伊万卡一家人在机上，但没有介入，而是选择让航空公司处理此事。

舍夫在Instagram上写道，“当捷蓝航空人员来跟这名男子说话时，我听到伊万卡对他们说‘我不想把这事闹大’。我的判断是她乐意让这个人坐在他的位子上。保镳反应就不同了。”

舍夫还写说：“老实说，如果我是她的保镳，我也一样会叫人来。我不觉得这名男子会用暴力，这是当然的，但我会担心他可能离开座位或以某种方式闹事。”

舍夫还谈到伊万卡，说“她冷静且有风度地处理当下情况”。

同机乘客舍夫大赞伊万卡全程表现冷静。-图取自每日邮报-同机乘客舍夫大赞伊万卡全程表现冷静。-图取自每日邮报-

不过，根据肇事男子同性伴侣拉斯诺的推特照片，舍夫当时坐在伊万卡的前排座位，与年幼的儿子似乎在忙自己的事。

据悉，伊万卡和家人当时要前往三藩市转机去夏威夷度假。

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