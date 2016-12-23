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柏林恐袭案嫌犯 在意大利被警方击毙

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柏林圣诞市集恐袭的嫌犯阿尼斯阿姆里，已被意大利警方击毙。-路透社-柏林圣诞市集恐袭的嫌犯阿尼斯阿姆里，已被意大利警方击毙。-路透社-（米兰、柏林23日讯）意大利政府周五宣布，德国柏林圣诞市集恐袭案的嫌犯阿尼斯阿姆里（Anis Amri），已在米兰的一场枪战中身亡。

柏林周一发生货车冲撞圣诞市集袭击案，造成12死48伤。德国警方在肇事的货车上，发现突尼斯裔男子阿尼斯阿姆里的临时居留证，又在车门和车身侧面发现他的指纹，相信他是此案嫌犯，并悬红10万欧元（约46万5020令吉）缉拿他归案。

外电报导，意大利内政部证实，阿尼斯阿姆里当地时间周五清晨出现在米兰北部郊区，警方询问并要求他出示身分证件时，嫌犯忽然掏枪射击，警方立刻回击并击毙该名嫌犯。在交火过程中，两名警察中有一人受伤但无生命危险。

意大利内政部长米尼蒂表示，十分肯定这名24岁的男子，就是遭通缉的柏林恐袭案嫌犯阿尼斯阿姆里。

德国之声援引德国电视台ntv报导，通过指纹和面部识别，意大利警方证实这名嫌犯就是阿尼斯阿姆里。当时嫌犯从米兰郊区的一个火车站下车，在受到巡逻警察的问询时，从背包中抽出手枪并开枪。在他的背包中还发现火车票。

报导称，阿尼斯阿姆里2011年首次来到欧洲，在意大利兰佩杜萨曾被判入狱，后在西西里岛服刑。在此期间他可能学会了意大利语。同时，他也与伊斯兰极端教派萨拉菲分子取得联系。

据德新社报导，米兰反恐负责人诺比利表示，阿尼斯阿姆里从法国Chambéry乘火车前往意大利都灵。之后，他从都灵乘火车前往米兰，凌晨1时抵达。凌晨4时左右阿姆里遇到两名巡逻的警察，在交火中阿姆里被击毙。意大利警方称，阿姆里当时没有携带证件。

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