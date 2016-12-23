抽屉柜压死幼童 宜家赔逾2亿令吉

今年6月，美国消费品安全委员会的官员示范宜家抽屉柜如何倾倒压死儿童。-法新社-（华盛顿23日讯）瑞典家具业巨头宜家家居（IKEA）出售的MALM系列抽屉柜，因重心不稳，在美国先后发生多宗倾倒意外，造成6名不满3岁的幼童死亡。宜家如今与其中3名死者家属达成和解，愿意赔偿5000万美元（2亿2395万令吉）。

综合媒体报导，宜家确认和解协议，但拒绝透露详情。

代表3名受害者家属的律师行发表声明指出，这笔庭外和解费将由3名受害男童的家庭平分。另外，宜家也会以3名受害者的名义，额外向他们曾入住的医院及一间非营利儿童安全组织捐出共25万美元。

宜家同时承诺会检讨有关抽屉柜的安全规格标准，避免再发生同类意外。

这3名受害者是今年2月不幸遭压死的泰德（Ted McGee），以及分别于2014年2月与6月丧命的库伦（Curren Collas）和凯登（Camden Ellis），同样是两岁左右。他们都是遭家中的MALM抽屉柜突然倒下而压死。

今年6月，宜家宣布回收美加地区近2900万个抽屉柜，其中超过1/4为MALM系列型号。

美国消费品安全委员会曾表示，MALM系列抽屉柜若没有抵住墙面及钉牢，极可能倾倒。

在去年宜家宣布免费为2700万个MALM抽屉柜提供钉牢墙身的配件后，今年2月再有一名22个月大的幼童遭抽屉柜倾倒而压死。