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谁的钱？崔顺实海外藏10兆韩元资产！

综合报导

Friday December 23, 2016
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崔顺实（右2）面对滥用权力、勒索、企图欺诈等多项罪名，周一首次出庭。-路透社-崔顺实（右2）面对滥用权力、勒索、企图欺诈等多项罪名，周一首次出庭。-路透社-（首尔23日讯）韩国媒体报导，据德国检方初步估计，韩国总统朴槿惠的密友崔顺实母女，在欧洲各地银行中的资产规模达10兆韩元（372亿8320万令吉），此案已由地方检察官移送德国联邦检察院。

韩国《亚洲经济》周五报导，韩国法务部和独立检查组消息人士表示，经初步调查，崔顺实母女在德国共成立了500多家空壳公司，并透过这些公司藏匿了8000亿韩元（29亿8302万令吉）的财产。

该报导指出，随着调查的进一步深入，8000亿韩元的财产仅为冰山一角。

在韩国法务部、独立检查组和德国司法部门的协同调查中发现，崔顺实母女在德国、英国、瑞士、列支敦士登等4个国家藏匿了约10兆韩元的资产。

德国司法当局预测，10兆韩元的巨额或将成为德国犯罪侦查史上的最高纪录。目前崔顺实集团已被德国司法部门定调为犯罪组织，崔顺实母女已进入严重犯罪嫌疑人名单。

韩国《朝鲜日报》报导也指，崔顺实在德国、英国、瑞士等国都开设有非法账户，其非法资产比韩国历代总统加起来还要多，按德国司法制度要判处终身监禁。

消息经韩国媒体报导，韩国网民评论道，“不知道是崔顺实的钱还是朴槿惠的钱”、“这是榨取了整个韩国的钱呐”、“这下三星李在镕也觉得委屈，崔顺实什么都不干就有10兆”。

另外，为了尽速使崔顺实女儿郑尤拉返回首尔接受司法调查，韩国法务部和独立检查组已敦促外交部注销郑尤拉的护照，并促请国际刑警组织协助逮捕逍遥于海外的郑尤拉。

郑尤拉的韩国护照被注销后，将会成为非法滞留者，届时，德国政府会将她驱逐出境。

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