售卖假货 淘宝网再上美国黑名单

时隔4年，中国的淘宝网再次被美国列入“恶名市场”名单。-图取自网络-

（华盛顿22日讯）美国贸易代表办公室（USTR）周三再次将中国购物网站淘宝列入“恶名市场”（notorious marketplaces）名单，称该网站销售假货，违反知识产权。

这是时隔4年之后，阿里巴巴集团旗下的淘宝网，再度被列入该名单。这对于努力洗刷自己假货市场名声的阿里巴巴来说，无异于当头一棒。

美国贸易代表办公室称，淘宝网的电子商务平台是一个重大问题，因有大量被指称为假货的商品在该网站上销售；而品牌所有者在要求移除与阻止非法销售这些商品时，往往遭遇挑战。

淘宝曾在2011年被列入“恶名市场”名单，但因努力打击假货和盗版货而在隔年获除名。

美国贸易代表办公室此次在公布最新黑名单时，承认阿里巴巴采取措施打击盗版，包括解决盗用品牌关键词和模糊处理商标图案等问题，以及发展防止造假者改名再卖的技术。

但是，美国贸易代表办室说，目前得到的假货和盗版货报告水平之高，达到了无法接受的程度，对美国的创新产业构成严重经济威胁，在有些情况对公众健康造成损害。

列入“恶名市场”名单不直接导致处罚，但是这将阻碍阿里巴巴试图吸引更多国际顾客，从国际竞争对手eBay和亚马逊手中，争得市场份额的努力。

阿里巴巴对美国当局的这一决定表示失望，称公司“2016年主动下架的侵权产品数量比2015年翻了一倍”，因此美方这么做是“没有理由的”。

该集团总裁埃文斯（Michael Evans）说：“我们质疑美国贸易代表办公室的决定，是否受到目前政治环境的影响。”

美国候任总统特朗普一直以来都批评美中贸易，威胁要对中国商品征收45%的高关税。