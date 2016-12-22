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大闹机舱打空姐 韩富二代被制服影片曝光

综合报导

Thursday December 22, 2016
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男子大闹机舱，大韩航空的空姐试图将他固定在座位上。-图取自理查马克思面子书-男子大闹机舱，大韩航空的空姐试图将他固定在座位上。-图取自理查马克思面子书-（首尔22日讯）美国“情歌天王” 理查马克斯（Richard Marx）早前在社交媒体称，他与妻子乘搭大韩航空航班从越南飞往韩国时，遇上有乘客在机上打人，他与其他乘客联手制服这名乘客。如今传出打人的乘客是韩国一名“富二代”，这段大闹机舱的震撼画面也随之曝光。

事发时，大韩航空KE480航班正从越南飞往韩国首都首尔。当飞机飞越中国上空时，坐在理查马克斯身旁的一名男子突然挣脱安全带，对乘客和机组人员展开攻击。

从乘客拍下的影片可见，两名空姐及乘客正使尽力气想压制这名“疯男”，但他发狂似的一度挣脱，还飙骂脏话，甚至吐了好几次口水、拉扯空姐头发、伸腿重踹她们的下腹。

而被吐口水的男子，未知是见义勇为的乘客还是机组人员。

看到空姐们无力制服该名“疯男”，理查马克斯和几位男性乘客冲上去同袭击者展开了搏斗。理查马克斯还找来了绳子，和空乘人员一同将男子绑了起来。

班机抵达首尔的仁川国际机场后，韩国警方立刻登机逮捕这名男子。

理查马克斯在社交媒体上抱怨，机上几乎都只有空姐，而且不知道如何处理这样的事情，认为韩航训练人员失职。

另据韩国《朝鲜日报》报导，影片中的“疯男”其实是韩国一家“D企业”的儿子、30多岁的林姓男子。据悉该公司是一间属于家族事业的中小企业，公司内高层几乎都由林家人担任，更有人爆料称这间公司的风评并不好，先前曾传出“D企业”在中国的工厂内，发生高级干部对女职员当众丢鞋的丑闻。

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