恐怖分子吻别7岁女儿 亲手送她当炸弹客

男子在镜头前向两名女儿讲解要如何进行自杀式炸弹袭击。-图取自网络-（大马士革22日讯）叙利亚一对“圣战士”父母竟然让7岁的女儿充当“人肉炸弹”，到警察局进行自杀式袭击。最后袭击成功，女儿身上炸弹被引爆，当场身亡。

英国《每日邮报》网站报导，影片显示，7岁和9岁的女孩与穿着全身式罩袍“布卡”的妇女拥抱后，一名男性狂热分子教他的两个女儿怎么进行自杀炸弹攻击。

不久后，7岁的女孩走进位于叙利亚首都大马士革的警局，葬身于爆炸中，这次袭击造成3名警员受伤。

在其中一个影片中，母亲不断跟7岁叫做伊斯兰（Islam）和9岁叫做法提马（Fatima）的女孩拥抱。

一名在摄影机后的男子问这名妇女，为什么要让年纪这么小的女儿加入“圣战”。她回答说：“圣战不分年龄，每一个穆斯林都应该加入圣战。”

第二支影片显示，据信是女孩父亲的男子问其中一个女儿，她“今天要做什么事”，女孩回答说，她要在大马士革进行自杀式炸弹爆炸。

他接着说：“你不会害怕是因为你会上天堂，对不对？”女孩回答说：“对。”

两个女孩说“真主伟大”（Allah Akbar）后，这名父亲开始念祈祷文。

据悉片中的妹妹最后被派去一间警局进行任务，妹妹一走进警局，身上的遥控炸弹就被引爆，当场身亡。

从现场新闻报导显示，女孩的遗体已血肉模糊。

网民对指派小孩做为人肉炸弹去送死的行为相当忿忿不平。有的说：“炸死自己的小孩简直低劣到不行。”

还有网民说：“怎么会有这么扭曲的心理？太过分了！！”