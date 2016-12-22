宜家警告：别再来我们店非法过夜

宜家在全球50个国家经营近400家门店。-路透社-（斯德哥尔摩22日讯）全球最大的家具家居用品商家宜家（IKEA）提醒青少年不要悄悄进他们的店内“非法过夜”，并警告说非法过夜人士会被视为侵入者，可能会受到法律处分。

综合媒体报导，今年以来，这家瑞典家具商在世界各地的商店，已经记录了10宗“未获允许的过夜”行为。

宜家发言人对媒体说：“人们对宜家感兴趣，我们很高兴，也深表荣幸。也许大家想在我们这里制造一些有趣的经历。但是我们同事和客户的安全是我们的最高责任，所以我们不允许在我们商店过夜。”

今年8月，两名青少年Florian Van Hecke 和Bram Geirnaer在比利时的宜家过夜，他们拍摄自己在店内过夜的情况，把视频上载到网络，就开始了这股在宜家过夜的风气，不少人开始仿效。

在美国、加拿大、英国、比利时、荷兰、瑞典、日本、澳洲和波兰门店，都发现有未成年人非法在宜家过夜。他们通常先躲进柜子里，等工作人员巡视检查结束之后，晚上再偷偷摸摸跑出来。

本月初，中国一对男女为了在社交媒体直播吸引收视率，竟偷偷躲在北京的宜家过夜，结果遭宜家保安发现并报警捉人。

宜家促请青少年不要再潜入他们的店铺内过夜和游玩。-路透社-

最近一起事件发生在上周末，两名14岁的女孩被宜家员工发现，她们在瑞典延雪平（Jonkoping）的商店中过夜。据当地媒体报导，基于女生的年龄还小，宜家没有向警方举报。

但是10月在瑞典马尔默的宜家商店被抓住的另外两个少女，就没有那么幸运了。

这两名15岁的孩子因为太害怕引发警报，不敢离开藏身的柜橱，最后她们在早晨商店开门后被发现，商店以非法进入的理由报了警。

宜家发言人称，在宜家过夜的趣味性被“过分渲染”。

不过，在两年前，宜家曾与短租平台Airbnb合作，邀请公众在澳洲的其中一家分店里过夜，作为宣传噱头。当时，宜家还把悉尼的分店列在Airbnb网页上。

当时，宜家还表示，能保证“客人有一个与众不同的经验，宜家的睡房展示厅将变成一个奇特的住宿选项。”

宜家在世界约50个国家拥有将近400家商店。