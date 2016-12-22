Last updated Friday, December 23, 2016 12:09 am GMT+8

Kuala Lumpur 26°C, Haze

国际

宜家警告：别再来我们店非法过夜

综合报导

Thursday December 22, 2016
01:34 PM GMT+8

精采新闻

Trump names Kellyanne Conway as White House counsellorTrump names Kellyanne Conway as White House counsellor

Japan sends military to battle massive fire in the northJapan sends military to battle massive fire in the north

ECRL could give Malaysia trade advantage over SingaporeECRL could give Malaysia trade advantage over Singapore

Latest Fifa ranking sees Malaysia slip five spots to 156Latest Fifa ranking sees Malaysia slip five spots to 156

广告

更多新闻

Tools

宜家在全球50个国家经营近400家门店。-路透社-宜家在全球50个国家经营近400家门店。-路透社-（斯德哥尔摩22日讯）全球最大的家具家居用品商家宜家（IKEA）提醒青少年不要悄悄进他们的店内“非法过夜”，并警告说非法过夜人士会被视为侵入者，可能会受到法律处分。

综合媒体报导，今年以来，这家瑞典家具商在世界各地的商店，已经记录了10宗“未获允许的过夜”行为。

宜家发言人对媒体说：“人们对宜家感兴趣，我们很高兴，也深表荣幸。也许大家想在我们这里制造一些有趣的经历。但是我们同事和客户的安全是我们的最高责任，所以我们不允许在我们商店过夜。”

今年8月，两名青少年Florian Van Hecke 和Bram Geirnaer在比利时的宜家过夜，他们拍摄自己在店内过夜的情况，把视频上载到网络，就开始了这股在宜家过夜的风气，不少人开始仿效。

在美国、加拿大、英国、比利时、荷兰、瑞典、日本、澳洲和波兰门店，都发现有未成年人非法在宜家过夜。他们通常先躲进柜子里，等工作人员巡视检查结束之后，晚上再偷偷摸摸跑出来。

本月初，中国一对男女为了在社交媒体直播吸引收视率，竟偷偷躲在北京的宜家过夜，结果遭宜家保安发现并报警捉人。

宜家促请青少年不要再潜入他们的店铺内过夜和游玩。-路透社-宜家促请青少年不要再潜入他们的店铺内过夜和游玩。-路透社-

最近一起事件发生在上周末，两名14岁的女孩被宜家员工发现，她们在瑞典延雪平（Jonkoping）的商店中过夜。据当地媒体报导，基于女生的年龄还小，宜家没有向警方举报。

但是10月在瑞典马尔默的宜家商店被抓住的另外两个少女，就没有那么幸运了。

这两名15岁的孩子因为太害怕引发警报，不敢离开藏身的柜橱，最后她们在早晨商店开门后被发现，商店以非法进入的理由报了警。

宜家发言人称，在宜家过夜的趣味性被“过分渲染”。

不过，在两年前，宜家曾与短租平台Airbnb合作，邀请公众在澳洲的其中一家分店里过夜，作为宣传噱头。当时，宜家还把悉尼的分店列在Airbnb网页上。

当时，宜家还表示，能保证“客人有一个与众不同的经验，宜家的睡房展示厅将变成一个奇特的住宿选项。”

宜家在世界约50个国家拥有将近400家商店。

更多视频

人气热榜

热门视频

相关报导

广告

MMO Instagram

Tweets by @themmailonline