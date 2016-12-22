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柏林恐袭案 德国悬红缉突尼斯难民

综合报导

Thursday December 22, 2016
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阿姆里去年4月向德国寻求庇护，取得暂时居留批准。-路透社-阿姆里去年4月向德国寻求庇护，取得暂时居留批准。-路透社-（柏林22日讯）德国柏林圣诞市集货车撞人群惨剧，警方悬红10万欧元（约46万5020令吉），缉拿怀疑涉案的突尼斯裔男子阿姆里（Anis Amri）。与此同时，突尼斯反恐警方对其家人进行盘问。

综合外电报导，德国联邦检控办公室发声明警告，24岁的阿姆里是怀有武器的危险人物，公众如果发现他，请通知警方。

身高约为178公分，黑头发、棕色眼睛的阿姆里，使用至少6个假名和有3个国籍。据报他过去在突尼斯被指涉及暴力行为和盗窃，亦曾在意大利入狱。

当局怀疑，有轻罪和贩毒前科的他就是与伊斯兰国（IS）挂钩的阿玛克通讯社（Amaq News Agency）所称“伊斯兰国战士”的本案犯案杀手。

警方在涉案的货车上找到他寻求庇护的官方文件。阿姆里去年4月向德国寻求庇护，取得暂时居留批准。他曾因伪造文件在8月被警方逮捕，但后来获法官释放。

反恐当局接获举报，在3月将阿姆里列入观察名单进行监控。消息指他计划爆窃，以获取资金购买自动武器，用以发动袭击。但监视行动未有重大发现，在9月结束。

突尼斯警方盘问家人

与此同时，突尼斯警方一个反恐单位周三找上阿姆里的家人，住在中部城镇沃斯拉提耶的父母接受问话。消息说，阿姆里有4个姊妹和一个兄弟，但未知各人是否也受到盘问。

消息人士透露，阿姆里曾因吸毒问题，在国内被捕多次。

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