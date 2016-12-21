杜特尔特自称杀过人 联合国促菲方调查

杜特尔特表示，他担任达沃市市长期间曾亲手杀死3名嫌犯。-路透社-（马尼拉、日内瓦21日讯）菲律宾总统杜特尔特日前自夸曾亲手杀人，联合国周二促请菲律宾司法机关挺身而出，调查杜特尔特涉嫌谋杀，同时检视他在扫荡贩毒时“法外处决”的骇人行径。

联合国人权事务高级专员扎伊德（Zeid Ra'ad Al Hussein）在日内瓦发表声明指出，“菲律宾司法当局必须展现其维系法治与司法独立的承诺，启动谋杀罪的调查。当有人公开承认杀了人，司法体系却不启动调查和司法程序，太不可思议”。

扎伊德说，杜特尔特“直接抵触”菲律宾宪法规定的人权，亲口坦承的杀人行为“也违反国际法”，鼓励他人杀戮则可能构成教唆犯罪，至于他向警方保证违反人权不会被起诉，更是一大隐忧。

杜特尔特强调称“行凶者必须绳之以法，发送出强烈讯息让大家知道，国家不会容忍暴行、杀戮和违反人权，没有人能凌驾于法律之上。”

杜特尔特自6月上任以来，以铁腕打击贩毒，派警员和杀手杀死近6000人，并豁免杀死毒犯的警员。菲律宾官员多为警方行动辩护，杜特尔特则激烈斥责批评者。他曾因联合国批评他，扬言要让菲律宾退出联合国。

本月14日，杜特尔特在总统府演讲时当众承认，在他还是达沃市市长时，曾在警匪驳火时亲手杀死3名绑架嫌犯，当时身边有3名警察支援。但他稍后澄清，不确定击毙嫌犯的子弹是否来自他的M16步枪。

杜特尔特于1988至2016年期间担任达沃市市长。

“在达沃市我曾经亲自动手（杀人）。我就是要让他们（警察）看看，我能这么做，你们为什么不能。”

杜特尔特说，自己曾驾着重型摩哆在达沃市里巡逻，“看看哪里有麻烦出现，我就是在找有什么情况能让我出手杀人的”。

在杜特尔特发表了这番言论后，菲律宾司法部长阿基雷出面灭火，称杜特尔特只是使用了夸张的说法，“总统喜欢使用夸张的说法，目的是为了让他的信息能更好的传达”。

阿基雷还指出杜特尔特并没有犯法，“如果他杀了嫌犯的话，一定是被迫的”。 他称杀死嫌犯不一定就代表犯法，“在正当理由和正当情况下，如果警察或者官员下令逮捕嫌犯，而嫌犯进行反击的时候”就可能出现击毙嫌犯的情况。

在杜特尔特承认亲手开枪杀人之后，菲律宾反对党领袖和人权组织都呼吁对他进行弹劾。