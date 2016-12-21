土耳其：居伦组织指使刺杀俄大使

土耳其指流亡美国的土耳其伊斯兰传教士居伦（图）的组织，策划了刺杀俄罗斯大使事件。-路透社-（安卡拉21日讯）土耳其外长恰武什奥卢周二就俄罗斯大使在安卡拉 遇刺身亡 一事，归咎于流亡美国的土耳其伊斯兰教士居伦（Fethullah Gulen）的组织。

俄罗斯驻土耳其大使卡尔洛夫当地时间周一在安卡拉一个展览会致辞时，遭枪手近距离从后连开多枪身亡，枪手其后被警方击毙。卡尔洛夫的灵柩周二由土耳其移送回莫斯科。

法新社报导，恰武什奥卢表示，土耳其和俄罗斯知道，是“FETO”在幕后策划了这次袭击。

“FETO”是“居伦恐怖组织”（Gulenist Terrorist Organisation）的缩写。

路透社则引述土耳其政府消息人士称，恰武什奥卢告诉美国国务卿克里，土俄两国相信，居伦的追随者是俄罗斯大使遭暗杀的幕后黑手。

而居伦稍早时谴责这次暗杀事件为“恐怖主义行为”，称这令他“震惊和极度悲伤”。

居伦也被指控被控精心策划今年7月土耳其流产政变。

居伦自1999年起即在美国宾夕法尼亚州自我放逐，土耳其政府指他在土国军、警、司法、民防等组织内设置类似渗透网络，目的为推翻政府。但居伦则否认相关指控。

目前，由18名专家组成的俄罗斯调查人员，到了卡尔洛夫遇刺的安卡拉当代艺术中心，与土耳其人员联手调查事件。

有土耳其高层官员形容，本身任职防暴警察的枪手艾甸塔斯是精心策划此次刺杀行动，相信他不是单独行事。

当地传媒早前报导，艾甸塔斯在案发当天临时请病假没有上班，并在行凶前一晚入住艺术中心附近的酒店。

也有艺术中心人员表示，上周五在展览的开幕典礼中，已见过艾甸塔斯出现，怀疑他当时是视察环境，为施袭作准备。

警方早前去到阿尔滕塔什位于安卡拉北部的住所调查，并带走了他的父母、多名亲人和室友接受问话。

受事故影响，俄罗斯驻伊斯坦布尔领事馆保安明显加强。俄罗斯总统普京亦下令，加强全球各地的俄罗斯使领馆保安。