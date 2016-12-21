美国又一盟友倒戈？中泰拟合建军工厂

泰国士兵今年7月在曼谷近郊巴真府参加军事训练。-路透社-（曼谷21日讯）泰国国防部表示，泰国正与中国讨论合作在泰国建立军工生产设施。这是中国与泰国这个美国在亚洲最长久盟邦之间关系加温的最新迹象。

路透社周三报导，泰国在2014年的军事政变后，与美国的关系趋于冷却。泰国军方当时声称政变是必须行动，以结束泰国数个月的动荡，与对民选政府进行的街头抗争。

美国已经表示，只有泰国恢复民主体制，美泰关系才会回归正常。泰国军政府已承诺在2017年举行大选。

自政变以来，泰国军政府试图发展对中国关系，藉以平衡对美关系。泰国副首相兼国防部长巴维·翁素万上将（Prawit Wongsuwan）上周访问北京期间，曾与中国国防部长常万全会晤。

泰国国防部发言人孔切普（Kongcheep Tantravanich）周三向路透社表示，“国防部长告诉中国国防部长，我们有兴趣建立设施，来维修保养我们军械库中的中国装备。”

孔切普说：“我们也将借重他们在制造小型武器、以及如无人机等其他安全相关装备上的专长。”

他透露，泰国也曾与俄罗斯讨论建立类似的生产设施，但并未说明细节。

日本《外交学者》周二也在专文中提到，中美在南海争锋相对之际，中国与东盟国家的合作也展开，在美国政权交接期间形成在区域领导力的可能真空，也让中国更有机会加强与东盟国家的合作。

《外交学者》提到，中泰两国空军于2015年首度举行联合军演后，泰国不但首次从中国购买坦克、还将造价数十亿美元的潜舰生产合约给了北京。泰国防长巴维访华期间，曾与中国防长常万全提出在泰国建造军备制造和修理厂。

虽然中方在声明中没有明确提及上述项目，但根据北京说法，中方愿意加强在诸如“联合训练和国防工业”领域的合作。

报导认为，随着中泰两国军事合作范围扩大，包括主战坦克买卖、技术转让和国防工业合作，最终建立这样一个军工厂的逻辑似乎很清楚了。