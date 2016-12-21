圣多美宣布断交 台湾称因拒金钱援助

西非国家圣多美普林西比发表声明，决定自即日起与台湾断交。-图取自网络-（台北、北京21日讯）西非国家圣多美普林西比（Sao Tome and Principe）发表声明，决定自即日起与台湾断交。台湾外交部称圣国要求断交，是因为台湾拒绝对方要求提高援助金额，批评圣国政府的决定轻率而不友好。

中国方面则对圣多美普林西比政府此举表示赞赏，称欢迎圣普回到一个中国原则的正确轨道上来。

位于非洲中西部几内亚湾的圣多美普林西比民主共和国（简称圣普），由圣多美岛、普林西比等岛屿组成，人口大约12万，原本是葡萄牙殖民地，1975年7月宣布独立。

圣国是台湾的非洲友邦国家，断交后，台湾在非洲的友邦国家仅剩下布基纳法索（Burkina Faso）与斯威士兰（Swaziland）。目前台湾所有的邦交国仅剩下21国。

台湾外交部长李大维周三早上在记者会上郑重声明：“圣多美普林西比民主共和国在12月21中止与我国外交关系，我国至表遗憾，基于维护国家尊严，我国决定即日起终止和圣国外交关系，撤离大使馆和技术人员，停止一切双边合作关系。”

李大维指出，和友邦交往本于诚信互惠原则，在能力范围内尽全力协助友邦发展，圣国政府因为财务缺口过大，台湾无法满足他的需求，罔顾两国近20年邦谊，试图游走两岸，待价而沽，对圣国政府轻率而不友好的决定和行径，他深表遗憾和谴责。

他并强调，台湾致力扩展国家生存空间和踏实外交的立场，不会因此动摇或改变，仍将秉持积极贡献国际社会信念，和世界各国共同努力，争取合理国家地位，提升人民福祉，共同促进国际社会平等自由价值。

北京方面，中国外交部发言人华春莹说，一个中国原则涉及中国的核心利益和13亿多中国人民的感情，也是中国与世界各国保持和发展友好合作关系的前提和政治基础。当前，坚持一个中国原则是国际社会民心所向，大势所趋。中国愿在和平共处五项原则和一个中国原则基础上，同各国发展友好合作关系。

与蔡英文特朗普通电话有关？

她续称，众所周知，1971年10月第26届联合国大会通过了2758号决议，明确中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。该决议所确认的一个中国原则已成为国际社会的普遍共识。

这是台湾总统蔡英文上台后，首次有国家与台湾断交。

这项消息引起网民热烈讨论，台湾PTT有网民认为“蔡英文总统的一通电话，失去了一个邦交”、“虽然那通电话是帮台湾刷好刷满刷存在感啦！但代价也满惨的”、“雪崩式断交来了”、“外交部永远状况外”。

也有网民认为“这样只会让国际更同情台湾吧”、“这样也好，少缴冤枉钱”、“我们不必援助了”、“人家12万人口都是国家，苗栗加油好吗？”

中国新浪军事网一篇文章指，事实上，在台湾总统马英九执政时期，就有多个台湾的友邦国家意图与中国建立外交关系，但基于两岸达成的默契，外交休兵，中国婉拒了这些国家的投怀送抱。

文章称，“但现在蔡英文执意不改，而且还各种小动作不断，那就怪不得大陆彻底翻脸”。