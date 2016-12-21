月经来潮不洁 尼泊尔少女受罚致死

尼泊尔偏远地区仍存在许多月经小屋，当地女性遭受传统制约，相当无奈。 -路透社-（加德满都21日讯）尼泊尔加德满都一名15岁少女，因为月经来潮被赶至一个不透风的小棚屋里，疑因天冷，少女点火取暖酿出意外，窒息而死，当地警方已经介入调查。

英国广播公司（BBC）报导，女孩名叫迪鲁瓦。据其父透露，女儿正进行名为“Chhaupadi”的习俗，她事发前一晚6时吃过晚饭后，便回到小舍休息。

到翌日早上，家人都见不到迪鲁瓦出现，以为她放假到了林区砍柴，岂料不久后便发现她的尸体。

这是尼泊尔阿查哈姆（Achham）区本月来第2次类似事件。本月稍早之前，一名26岁的女子被发现陈尸在住家附近的月经小屋里，疑似心脏病发作死亡，但官方并没有确认死因。

当时她的死还引起尼泊尔总理达哈尔（Pushpa Kamal Dahal）的关注，未料现在再传类似憾事。

Chhaupadi是尼泊尔传统习俗，在一些偏远地区，很多人认为，如果不把来月经的女人隔离起来就会惹怒神灵，为她与家人招致不幸。这些女孩被隔离的时候，通常没有饭吃。她们被关进牛粪满地的牛棚中，远离村庄。

这些屋棚冬季严寒、夏季炎热。很多受害者后来都患上精神病或其他疾病。

根据这种习俗，来月经的女子在哪儿睡觉、见什么人、可以去哪儿、以及她能触碰什么人都有限制。

尼泊尔政府于2005年已立法禁止这项习俗，惟当地人权组织指该习俗仍然流行，敦促政府加强执法。