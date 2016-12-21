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杜特尔特：不会把菲律宾卖给中国

综合报导

Wednesday December 21, 2016
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中国总理李克强（右）10月20日在北京人民大会堂，会见访华的菲律宾总统杜特尔特。-路透社-中国总理李克强（右）10月20日在北京人民大会堂，会见访华的菲律宾总统杜特尔特。-路透社-（马尼拉21日讯）菲律宾总统杜特尔特自6月上任以来，菲国外交政策大转弯，改走“亲中远美”路线，引起部分政界人士担忧。但杜特尔特澄清，一切都是为了国家利益，不会出卖菲律宾。

中央社报导，杜特尔特周三在军警高尔夫球赛颁奖典礼中说：“你们不必为我与美国的龃龉担心，我不会把菲律宾卖给俄罗斯和中国。”

菲律宾军警界内部，绝大多数仍是亲美派，而把中国视为侵犯南海领土的潜在敌人。

10月间曾经访问北京的杜特尔特补充，他与中国国家主席习近平没有谈到军事联盟，只有贸易与商务。

菲律宾过去一向亲美，在前总统阿奎诺时代，马尼拉与北京因南海争议交恶，菲律宾依赖美国与中国对抗，菲中关系更是跌至谷底。

杜特尔特周三说，菲律宾与中国在地理上没有缓冲走廊，如果美国突然抛下菲律宾，“我们会陷入困境。”

外传中国在南海多座人工岛上部署武器系统，但杜特尔特选择搁置南海案仲裁结果，与北京继续修好。此举令菲律宾前外交部长罗沙里奥感到忧心。

罗沙里奥说，杜特尔特等同放弃“得来不易”的仲裁成果。

菲律宾于2013年将南海争议提交国际仲裁，设于海牙和平宫的常设仲裁法院，今年7月裁决中国主张的南海“九段线”在联合国海洋法公约下无效。

杜特尔特10月间的北京之行，带回价值240亿美元的相关贷款与投资。最近，在美国“千禧挑战合作计划”（MCC）考虑停止经援菲律宾之后，北京又向杜特尔特提出愿提供超过5亿美元的援助金及相关贷款。

杜特尔特与美国的决裂，源起于白宫对菲律宾扫毒行动的批评。

杜特尔特再次抨击美国不尊重菲律宾，重申会继续扫毒，“我爱我的国家，我正孤注一掷地尝试解决国家的问题。”

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