带伤征共运会状态不佳 张俊虹：冷天气是最大挑战

张俊虹和她的跳水启蒙教练周希洋以及周希洋的丈夫尚哲(手球教练)合影。-摘自张俊虹FB-（悉尼3日讯）去年在布达佩斯世界游泳锦标赛中跳出大马首枚跳水世界冠军创史后，大马国民对张俊虹本届征共运会的期望也变高，但她却坦承受伤病影响并不是处于最佳状态。

大马跳水队将在4月11至14日，于澳洲黄金海岸举办的共和联邦运动会上争金夺银，而还没完全从旧患中康复的张俊虹，坦承回不到去年拿下世界冠军的状态。

来自怡保的跳水女将在世界跳水系列赛两站（北京和静冈站），皆无缘女子十米跳台决赛后，需要更努力的治疗和训练，将身体调好以及寻回最佳竞技状态。

“大家对我的期望都很高，但对我而言每个比赛都一样，都会从零开始作战。不过在上个月的两站世界跳水系列赛，让我看到了自己的弱点以及很多不足，需要更努力地训练去克服。”

张俊虹也强调天气是比赛时的最大挑战：“我还是不太能适应在低温中比赛，当中有很多因素需要去适应和克服，不是外人所以为的那么简单。”

不过虽然俊虹在个人赛中还要继续备战到最好，但是在女子双人十米跳台赛项，却是在共运会夺金希望浓厚的赛项。

因为与她征战的是奥运会银牌以及世锦赛铜牌搭档潘德蕾拉，她们同样在上个月的世界跳水系列赛拿下1银（北京站）和1铜（静冈站）。

除了张俊虹/潘德蕾拉之外，另外一对同样征战女双十米跳台的是资深健将梁敏仪/诺达比塔。

大马跳水队共运会名单：

女子十米跳台：潘德蕾拉、张俊虹

女子双人十米跳台：潘德蕾拉/张俊虹、梁敏仪/诺达比塔

女子三米跳板：诺达比塔、黎蓓怡

女双三米跳板：梁敏仪/诺达比塔、黎蓓怡/黄倩萍

女子一米跳板：诺达比塔、黎蓓怡、黄倩萍

男子十米跳台：周贻尉、杰森

男双十米跳台：杰森/哈尼斯纳斯鲁

男子三米跳板：黄兹樑、阿末安沙、沙菲克

男双三米跳板：黄兹樑/周贻尉、沙菲克和加布里尔

男子一米跳板：黄兹樑、阿末安沙、沙菲克