前教练率队倒戈 恐毁马羽男双欲缔共运会11冠目标！

左起朴柱奉、谢勋寁和陈金和教练曾经率领马羽队征战2000年汤杯赛，如今仅剩谢勋寁还留在马羽队。-马新社-（吉隆坡1日讯）前马羽队男双教练陈金和，将带领印度世界排名第21的男双沙特威塞拉惹/齐拉格征战黄金海岸共运会，可能会打坏马羽队自1966年以来放眼在男双赛项拿下第11冠的霸业！

不仅如此，已经成为苏格兰羽球教练总监的黄达明也会带队倒戈，威胁马羽队在本届共运会的三金目标。

大马羽球总会在4月4日掀开战幔的澳洲黄金海岸共运会，为马羽队设下3金目标。

原本目标为4金，不过马羽队在全英赛全军覆没颗粒无收后，马羽总将目标金牌减去1枚，变成只是保持上届格拉斯哥共运会的3枚金牌成绩。

大马前男双教练陈金和是在2015年出走并加入印度羽协，而且带出了在能够在全英赛对抗丹麦“常青树”组合波伊/摩根森至三局的印度男双沙特威塞拉惹/齐拉格。

大马男双自1966年陈奕芳/尤清和拿下共运会羽球男双冠军以来，直至2014年的格拉斯哥共运会由“双蔚”组合吴蔚昇/陈蔚强夺魁后，已经缔造十冠霸业。

左起陈金和、陈炳顺、刘国伦、吴柳莹和拉锡与苏迪曼奖杯合影。-马新社-而这次仍然是由双蔚组合出击黄金海岸共运会争取卫冕，并放眼创造拿下男双十一冠的里程碑，而陈金和带领的印度男双将会对马羽队的目标造成威胁。

陈金和在接受《星报》的电访时表示：“虽然大马是男双冠军热门，但是我的目标就是帮助印度拿下他们首枚羽球男双奖牌。”

另一位前马羽队女单教练黄达明，则会率领上届共运会女单银牌得主基尔丝蒂，对本届的女单金牌发起冲击。

这位世界排名第18的女单所遇到的对手将会是大马谢抒芽，以及加拿大卫冕冠军李文珊，值得一提的是李文珊在月初的全英赛上爆冷拿下前女单世冠拉查诺，状态不俗的她实力不容小觑。

黄达明在接受《星报》的电访时，表示这次带队的目标是保持甚至超越上届的女单银牌和混双铜牌战绩。

不过从大马出走的教练在国外大放异彩并不是新鲜事，就像在前两周爆冷助日本创史拿下首个全英赛混双冠军的渡边勇大/东野有纱，他们的混双教练就是前大马混双教练颜伟德。

就连将日本打造成羽球强国的韩国藉教练朴柱奉，也曾经在1999年获邀执教马羽队，不过在当了两年教练后就提前中断四年合约辞职走人。