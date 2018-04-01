被球迷求接任马足总会长 东尼暗示：可能吧！

亚洲航空（AirAsia）集团总执行长丹斯里东尼费南德斯，在Instagram回复网民留言称“有可能”接任马足总会张一职。-路透社-（吉隆坡1日讯）亚洲航空（AirAsia）集团总执行长丹斯里东尼费南德斯，于周日上午在他的个人Instagram贴文中被网民问及会不会接手马足总会长一职时，东尼回复称：可能（Maybe）！

在柔佛王储东姑依斯迈宣布辞去马足总会长一职后，有学者认为英冠球会昆士柏流浪（Queens Park Rangers）老板丹斯里东尼费南德斯，以及加的夫（Cardiff City）的老板丹斯里陈志远是最适合的接任人选！

网民留言问东尼会不会接受马足总会张一职，东尼回复称有可能。-Instagram截屏-而在东尼回复了可能后，就有一堆网民支持东尼加入马足总会长的竞选，一位用户@noorulredzuan就留言写着：“求你了东尼先生，我们需要您来率领国家足球队。”

大马足总（FAM）会长位置自柔佛王储东姑依斯迈在上周日正式辞职后悬空，不过他有推荐马足总秘书拿督哈米丁接任会长一职，而青年及体育部部长凯里也发声支持经验丰富的哈米丁是最佳人选。

Great picture form Ollie . British but carrying a malaysia flag everywhere and wearing malaysian football jersey. In the alps. Love it 4,308 Likes, 21 Comments - Tony Fernandes (@tonyfernandes) on Instagram: "Great picture form Ollie . British but carrying a malaysia flag everywhere and wearing malaysian..."

不过拥有担任雪兰莪足球总会和马足总行政人员的二十年，管理经验丰富的拿督哈米丁，由于熟稔球会运作当选的机会颇高。