被球迷求接任马足总会长 东尼暗示：可能吧！

亚洲航空(AirAsia)集团总执行长丹斯里东尼费南德斯,在Instagram回复网民留言称“有可能”接任马足总会张一职。-路透社-(吉隆坡1日讯)亚洲航空(AirAsia)集团总执行长丹斯里东尼费南德斯,于周日上午在他的个人Instagram贴文中被网民问及会不会接手马足总会长一职时,东尼回复称:可能(Maybe)!

在柔佛王储东姑依斯迈宣布辞去马足总会长一职后,有学者认为英冠球会昆士柏流浪(Queens Park Rangers)老板丹斯里东尼费南德斯,以及加的夫(Cardiff City)的老板丹斯里陈志远是最适合的接任人选!

网民留言问东尼会不会接受马足总会张一职,东尼回复称有可能。-Instagram截屏-而在东尼回复了可能后,就有一堆网民支持东尼加入马足总会长的竞选,一位用户@noorulredzuan就留言写着:“求你了东尼先生,我们需要您来率领国家足球队。”

大马足总(FAM)会长位置自柔佛王储东姑依斯迈在上周日正式辞职后悬空,不过他有推荐马足总秘书拿督哈米丁接任会长一职,而青年及体育部部长凯里也发声支持经验丰富的哈米丁是最佳人选。

