东尼和陈志远加入竞选马足总会长？

如果丹斯里东尼费南德斯（左）和丹斯里陈志远（右）都出面竞选马足总会长的话，肯定是全城最热议的话题。-马新社/网络-（吉隆坡31日讯）在柔佛王储东姑依斯迈宣布 辞去马足总会长 一职后，昆士柏流浪（Queens Park Rangers）和加的夫（Cardiff City）两个英冠球会的丹斯里级老板，东尼费南德斯和陈志远均成为热门接任人选！

大马玛拉工艺大学莎阿南分院的体育科学系讲师莫哈末沙德，在接受《新海峡时报》访问时指出，只有这两位球会老板才拥有率领马足总从低迷中反弹的资格。

大马足总（FAM）会长一职，自柔佛王储东姑依斯迈在上周日正式辞任后悬空。不过，王储推荐了马足总秘书拿督哈米丁接任会长一职；而青年及体育部部长凯里也发声支持经验丰富的哈米丁是最佳人选。

可是沙德却认为：“马足总应该要开放这个位置给所有人竞选，让有能者居之，当然马足总会员会不会投选他们担任又是另外一回事。”

他说：“当然我不能否认曾经服务过雪兰莪足球总会和马足总多年的拿督哈米丁，管理本地球队的经验丰富。”

“但是昆士柏流浪的老板丹斯里东尼费南德斯，能够将这支球队从英冠升上英超联赛的能力，也符合担任马足总会长一职。”

“同样的，丹斯里陈志远也是将加的夫球会管理得有声有色，而除了加的夫之外，他还拥有美国联赛的另一支球会洛杉矶（Los Angeles FC），所以对于管理球会和球队的经验不容置疑。”

沙德强调这3名人选都有自己的能力和优势，不过在柔王储宣布辞职后，东尼和陈志远是外界呼声最高的接任人选。

拿督哈米丁则是行内包括柔佛王储和青体部长凯里属意的接任人选，因为他拥有担任雪兰莪足球总会和马足总行政人员的20年经验，对于球会运作的熟稔是绝对优势。

东尼是亚洲航空（AirAsia）集团总执行长；陈志远则是成功集团（Berjaya Group）的创办人兼执行主席。