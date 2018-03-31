80年来头一遭 世界杯竟无英国裁判！

俄罗斯世界杯打破80年的纪录，没有任何一名来自英格兰的裁判执法。-摘自俄罗斯世杯FB-（伦敦31日讯）国际足总（FIFA）近期公布俄罗斯世界杯的36名裁判和63名助理裁判，但其中竟然没有英格兰、苏格兰、北爱尔兰或威尔士裁判的身影，这是自1938年以来英国首次无裁判入选！

曾经英超名哨克拉滕伯格一度成为了FIFA重点培养的世界杯裁判对象，他在2016年已经入选了FIFA为世界杯选择的备选裁判阵容。

而且当年克拉滕伯格也是法国和葡萄牙欧洲杯决赛的主裁，但是他由于个人原因选择离开英超加盟沙地阿拉伯联赛，最终也错失执法本次世界杯的机会。

英国方面曾一度希望用另一名裁判来替代克拉滕伯格的位置，但遭到了FIFA的拒绝。

职业竞赛委员会的CEO麦克—莱利谈到此事的时说：“用另一名英国裁判来顶替克拉滕伯格的位置是不可能的，因为只有后者接受过世杯裁判正规的培训训练！”

“对于FIFA来说，他们更希望由他们自己培养的裁判来执法本届赛事，这也是为什么他们要花时间和精力来为世界杯培养裁判。”

英国唯一一位具备执掌世界杯裁判资格的克拉滕伯格，因为离开英超到沙地阿拉伯联赛“淘金”，资格亦被取消。-摘自网络-而由于同一场比赛的裁判组必须来自同一个国家，因此也没有任何英国籍的助理裁判，能够搭上去俄罗斯世界杯服务的列车。

本届世界杯也将第一次启用VAR（视频助理裁判）技术，执法比赛的VAR裁判将在63名助理裁判中产生。

近年来，英国裁判的整体执法水平已处于逐步下滑趋势，在2014和2010年世界杯上，只有霍华德韦伯一人出现在了巴西和南非的赛场。

虽然韦伯成为了2010年世界杯决赛的主裁判，但他在决赛中没有罚下对哈维严重犯规的德容，成为职业生涯一大败笔和笑料。

不仅如此，就连英超球会的名帅们也频频对裁判开炮，认为裁判判决有问题，豪门“枪手”阿森纳的主帅温格更曾失望表示：“这样的执法水平，只能说我们活在一个黑暗年代（Dark Age）”。

虽然英超被国际足球历史与统计协会（IFFHS）列为21世纪世界排名第一的足球联赛，但看来英国裁判的整体水平，已经被国际足总和名帅们定义为世界二流了。