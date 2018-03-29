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第三次征共运更富自信 体操女神：我准备好了！

综合报导

Thursday March 29, 2018
02:12 PM GMT+8

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第三次征战共运会的大马“体操女神”法拉安说：“我准备好了。”-摘自网络-第三次征战共运会的大马“体操女神”法拉安说：“我准备好了。”-摘自网络-（吉隆坡29日讯）大马“体操女神”法拉安称这次第三次征战共运会，她已经变得更成熟足以应付任何状况。

即将在周四随大马体操团队前往澳洲黄金海岸的法拉安，在受访时指出在今年年初开始积极备战共运会，所以已经是做好充分的准备出击了。

不再受到课业的的羁绊，23岁的法拉安称2018年是她开始全神贯注以100%的努力专注在训练和比赛。

16岁就开始征战的法拉安表示：“这次我已经做好准备，也更加成熟地知道谁将会是我的对手，以及我要怎样赢下比赛。”

“第一次征战的是新德里共运会，因为那时才16岁太年轻有点懵懵懂懂，而上届格拉斯哥共运会是我第二次征战，而那时是更注重于找到比赛的自信和感觉，现在这届我有足够的成熟和自信上场作战。”

法拉安希望能够挺进共运会双杠和自由体操决赛。。-马新社-法拉安希望能够挺进共运会双杠和自由体操决赛。。-马新社-“我知道谁是足以威胁我的对手，因为已经在赛场上‘交手’过很多次了，所以我希望这些经验，可以帮助我完成登上个人体操赛项领奖台的梦想。”

“稳定的发挥和表现是提升自信心的关键，我相信我可以交出比去年在东运会上更亮眼的成绩单。”

法拉安在去年东运会上，以精彩的表演拿下13.450分，成功卫冕新加坡东运会所夺得的自由体操金牌。

她补充道：“希望这次能够在我最擅长的双杠和自由体操赛项中，挺进决赛并摸牌。”

这次大马体操队派出法拉安领衔陈璎月、洪翠西和诺阿兹拉的女团，以及男团选手吕培燊和陈福杰。

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