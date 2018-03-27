坦言再夺共运会双金非易事！李宗伟：年轻对手难缠

大马一哥李宗伟坦承近几年崛起的年轻对手不好对付。-马新社-（吉隆坡27日讯）即将是大马一哥李宗伟第三次和“最后”一届亮相的澳洲黄金海岸共和联邦运动会，他坦承要拿下双金有难度。

从纸面上来看，宗伟是唯一有望拿下于4月4日掀开战幔共运会的最佳人选，可是35岁的一哥指出，要摘金不是表面上看的那么简单。

最后一次征共运

“全部人都说这只是共运会，我能够轻松拿下。但这其实是最具挑战性的大型综合性赛事，这将是我最后一次征战共运会，不过我觉得那些近期冒起的年轻球员不会那么容易让我夺冠。”宗伟如是指出。

李宗伟在2006年和2010年的共运会都为大马夺下双金（男单和混合团体赛），而2014年纽西兰共运会因马羽总收起一哥让后备球员征战的结果，是大马自1990年以来垄断的男单金牌首次旁落！

而欲重新帮大马夺回男单金牌的李宗伟，将会面对来自印度的世界排名第二斯里坎和普拉诺伊的挑战，另外还有2010年男单银牌得主英格兰好手欧瑟夫。

不仅如此，新加坡队由来自槟城已获得新加坡公民权的21岁小将骆建佑领军，他在2015年东运会首圈曾爆冷击退越南好手阮进明（前译阮天明）最终摘铜，而去年更在大马世羽联国际赛上拿下男单金牌！

对此宗伟指出：“虽然实力跟得上的对手不多，但来自印度的年轻男单就很难缠，我不可能每一个都能轻松击退。”

李宗伟对上26岁普拉诺伊的战绩是2胜2负，而对上斯里坎则是4战全赢，而欧瑟夫更是6战完胜。不过斯里坎曾打败“超级丹”林丹，实力不容小觑。

宗伟强调：“共运会对我而言十分重要，我把它的重要性放在仅次于奥运会，希望我能在这最后一次的征战中享受比赛并能拿下冠军，写下完美句点。”

放眼混合团体四连冠

三届奥运银牌得主李宗伟亦希望能够助大马拿下共运会混合团体赛四连冠，大马自2006年以来已经连续在三届共运会夺魁。