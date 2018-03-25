老虎焉能与绵羊共事！ 柔王储正式请辞马足总会长职

柔佛王储东姑依斯迈在记者会上宣布正式辞去马足总会长一职。-摘自JOHOR Southern Tigers粉丝专页-（新山25日讯）柔佛王储东姑依斯迈仍不接受各方挽留，周日下午在记者会上正式宣布交上辞职信给大马足球总会（FAM），辞去甫上任一年的会长职务。

东姑依斯迈是在周日出席在振林山森林城市凤凰酒店举办的“马来西亚足球有限责任合伙公司（FMLLP）”大会发布会上如是宣布。

东姑依斯迈是于十天前在社交媒体发表文告指出，大马国家足球队“马来虎”的国际排名下滑3个名次，为此愿负起全责，辞去足总主席一职。

他周日也在记者会上叙述在这一年来的任期期间，大马“幼虎”23岁以下、19岁以下和16岁以下国足队，已经代表大马在亚洲打出好成绩。

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东姑依斯迈表示：“现在我身为FMLLP的主席，目前最重要的任务就是找更多的赞助商赞助马超联赛的球会，以及重组整个联赛的结构，以期能够将马超联赛的水准提升。”

他也宣布马来西亚足球有限责任合伙公司（FMLLP）将易名为马来西亚足球联赛（MFL），自此後将以独立的方式运作，不会听从大马足球总会的任何指示。

“我比较有兴趣去提升马超联赛的价值和廉洁，而国家足球队则由马足总去管理。”

他说，任职大马足总会长1年，很多人视他为竞争对手，并利用国家足球队的表现来评估和抨击他，而他也不想再服务“笨”的人。

最后柔佛王储语带玄机的读出了他的讲稿：“我就像一只老虎，不应该服务绵羊，因为老虎和绵羊不能共存，所以老虎只能服务老虎而已。”

他也补充道： “我在这里要感谢那些信任我的人、赞助商和所有比赛的球队，这一封就是我辞去马足总会长职务的辞职信。”

东姑依斯迈是在去年3月25日正式升任马足总会长一职，而在为期一年后的今日（25日）正式宣布辞职。

推荐代理会长

大马足总也随后在官方粉丝专页发表文告，称东姑依斯迈已经推荐接任马足总会长人选，那就是拿督威拉尤索夫为代理会长，直至7月14日的马足总会员大会再推选新会长。