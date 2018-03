F1新赛季揭幕战 维特尔力压汉密尔顿夺魁！

法拉利双雄维特尔(中)和莱科宁(右)包揽澳洲大奖赛冠军和季军位,马赛地车手汉密尔顿拿亚军很郁闷。-路透社-(墨尔本25日讯)2018年首次没有赛车宝贝“撑场”的F1揭幕战——澳洲大奖赛正赛周日下午在墨尔本阿尔伯特公园赛道结束,本站卫冕冠军、法拉利车手维特尔以力压马赛地车手汉密尔顿夺魁!

维特尔在正赛中利用虚拟安全车进站的时机超越成功,以1小时29分33秒283获得本赛季第一个分站赛冠军,也是他职业生涯的第48冠。

而在周六夺得杆位发车的汉密尔顿,则继去年后再以落后5秒036的成绩遗憾获得第二,另一位法拉利车手“冰人”莱科宁排名第三。

汉密尔顿夺杆位失冠

在周六的排位赛中,汉密尔顿以1分21秒164获得了个人第73个杆位,也是他在澳洲大奖赛中的连续第5个杆位;紧随其后的是法拉利双雄莱科宁和维特尔,但他们落后超过0.6秒。

去年刚刚结束的2017赛季,汉密尔顿以46分的较大优势击败曾经四连冠的维特尔,拿下第4座世界冠军(车手总冠军)奖杯。

在他和维特尔都仅次于“车王”舒马克的7次,以及欲追平50年代阿根廷传奇车手方吉奥的5个世冠成绩下,这次首站在拿下杆位后却败给维特尔让他很郁闷。

没赛车宝贝车迷失望

