F1新赛季揭幕战 维特尔力压汉密尔顿夺魁！

法拉利双雄维特尔（中）和莱科宁（右）包揽澳洲大奖赛冠军和季军位，马赛地车手汉密尔顿拿亚军很郁闷。-路透社-（墨尔本25日讯）2018年首次没有赛车宝贝“撑场”的F1揭幕战——澳洲大奖赛正赛周日下午在墨尔本阿尔伯特公园赛道结束，本站卫冕冠军、法拉利车手维特尔以力压马赛地车手汉密尔顿夺魁！

维特尔在正赛中利用虚拟安全车进站的时机超越成功，以1小时29分33秒283获得本赛季第一个分站赛冠军，也是他职业生涯的第48冠。

而在周六夺得杆位发车的汉密尔顿，则继去年后再以落后5秒036的成绩遗憾获得第二，另一位法拉利车手“冰人”莱科宁排名第三。

汉密尔顿夺杆位失冠

在周六的排位赛中，汉密尔顿以1分21秒164获得了个人第73个杆位，也是他在澳洲大奖赛中的连续第5个杆位；紧随其后的是法拉利双雄莱科宁和维特尔，但他们落后超过0.6秒。

去年刚刚结束的2017赛季，汉密尔顿以46分的较大优势击败曾经四连冠的维特尔，拿下第4座世界冠军（车手总冠军）奖杯。

在他和维特尔都仅次于“车王”舒马克的7次，以及欲追平50年代阿根廷传奇车手方吉奥的5个世冠成绩下，这次首站在拿下杆位后却败给维特尔让他很郁闷。

没赛车宝贝车迷失望

Australian Grand Prix The opportunity of a lifetime! Introducing the young boys and girls who will make history as the first ever F1 Grid Kids at the 2018 #AusGP.

另外F1上个月在官网宣布，为维护女权主义，今年起不再使用赛车宝贝担任举牌工作，改由“赛车小孩”接替的举措，也让F1车迷们若有所失，称少了赛车场上的美丽倩影感觉像炒菜没加盐般难过。

Halo装置首秀

本站比赛是“Halo”座舱保护装置在正式比赛中的首秀，而新增的第三个DRS区也是本站的新看点。虽然本赛季新增了“最软胎”配方，但本站比赛倍耐力提供的轮胎选择还是软胎、超软和极软。