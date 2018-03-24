欲转战绿茵场！“闪电”博尔特赴多蒙特试训

博尔特正式到德甲多蒙特球会进行试训，并吸引1500名粉丝前来观看。-路透社-（柏林24日讯）牙买加“闪电”博尔特退役之后，正式为转跑道的想法付诸行动，到职业球队训练踢足球，他在周五（23日）飞往德国到多蒙特球会，将进行为期两天的试训。

31岁的博尔特非常看重这次试训，若训练的结果还不赖，他将正式考虑转为职业球员，最终的梦想是到他最爱的英超球会——“红魔”曼联踢球。

他透露，在前几天的慈善友谊赛上，他早就给曼联主帅穆里尼奥打过招呼，让他给留一个队内位置。此前，他还接触过功成身退的福格森，请他从中牵线搭桥。

博尔特到达多蒙特训练基地后，由德国球星格策陪同参观基地，并在更衣室内的一块展示板上为他讲解球队训练计划。

多蒙特训练基地也特地在周五对外开放，允许记者和球迷前来观看博尔特训练，甚至还出动至少40名工作人员保障博尔特的人身安全。

而当天也吸引了1500名观众前来多蒙特训练基地，观看博尔特试训，甚至还有人带着牙买加旗帜为博尔特打气。

无需测试速度

多蒙特主帅斯托格尔将为博尔特制订一份训练计划。这份计划唯一特别的地方是不用测试博尔特的速度。

“他只是来我们这里训练，看看自己的水平如何。我们会给他制订一份正常的训练计划，包括热身、射门和其他内容。我没看过他踢球，但有一点我敢确定：他的速度不会太差。”