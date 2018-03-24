汤杯小组赛遇丹麦 李宗伟吁队友力争正盟出线！

大马一哥李宗伟吁队友力争小组出线晋8强。-路透社-（吉隆坡24日讯）2018羽毛球汤姆斯杯签表出炉后，大马羽坛一哥拿督李宗伟认为，就算小组赛遭遇卫冕冠军“寒带龙”丹麦也不会怯场，并呼吁队友力争正盟出线，以确保大马队能走得更远！

曼谷汤杯决赛圈将从5月20日至27日，在泰国曼谷举行。

现排名世界第六的李宗伟，认同在同处D组的队伍中，除了俄罗斯和阿尔及利亚，只有上届在半决赛意外将大马淘汰出局的丹麦，是最大的绊脚石。

他在接受《新海峡时报》访问时表示：“丹麦队的实力很平均，无论是男单还是男双都有好手坐镇，不过这并不是我们未战先降的借口。”

宗伟认为以目前形势来看，他本身和新崛起的小将李梓嘉，以及伊斯干达，将会在汤杯决赛圈阵容内。

唯有第4男单因为新科亚洲冠军梁峻豪，以及宋濬洋都在周五的越南国际挑战赛中次圈出局，表现低迷成为未知数。

宗伟强调：“我们必须开始研究对手的强点在哪里，并想办法克服。我希望我的队员都能在曼谷的汤杯决赛圈燃起斗志，并彻底贯彻团队精神，助球队获胜。”

2016年中国昆山的汤杯半决赛，大马以2比3惨遭丹麦淘汰出局。

今年36岁的宗伟认为，只有力争小组正盟出线，才能在8强赛减少遇到劲旅的可能性，增加挺进半决赛的胜算。

不过，大马一哥还是要队员警惕，就算对上被视为“鱼腩”队的阿尔及利亚和俄罗斯也不可轻敌，必须打好每场比赛确保能够胜出。

大马男团最后一次捧起汤杯冠军是在1992年，已经阔别26年无缘冠军宝座了。

汤姆斯杯决赛圈分组形势：

A组：中国、印度、法国、澳洲

B组：印尼、韩国、加拿大、泰国

C组：中华台北、日本、德国、香港

D组：丹麦、马来西亚、俄罗斯、阿尔及利亚