汤尤杯签表出炉 马羽男队有望闯8强！

2018年汤尤杯决赛圈在泰国曼谷进行抽签仪式，签表也正式出炉。-摘自世羽联FB-（曼谷23日讯）汤姆斯杯卫冕冠军“寒带龙”丹麦，会在5月20至27日在泰国曼谷上演的汤杯决赛圈中成为大马的拦路虎，因为在汤尤杯周四晚最新出炉的签表上，大马男团和丹麦同处D组！

上个月在亚洲团体赛晋级半决赛拿到汤杯决赛圈资格的大马羽球男团，以及凭借世界排名优势抢到一张尤杯决赛圈入场券的大马女团，命运也大不同。

马男与丹麦争当盟主

虽然大马男团在D组遭遇卫冕冠军丹麦，但是同组的令两支队伍是弱旅阿尔及利亚和俄罗斯，所以大马在小组赛的任务，只是和丹麦争夺正副盟主之位。

这也是大马男团报2016年汤杯半决赛遭丹麦淘汰之仇的好机会。另外劲旅中国则与印度、法国和澳洲同处A组，出线没问题。

而13届汤杯冠军印尼则与韩国、加拿大和东道主泰国同处B组；C组则由2014年汤杯冠军日本、台湾、德国和香港同组。

马女抽下下签

不过大马女团则抽到下下签，居然和羽球劲旅中国和印尼同处一组，虽然有一支弱旅法国垫底，但是想要拿下中国和印尼女将难度颇高，小组出线希望渺茫。

汤姆斯杯决赛圈分组形势：

A组：中国、印度、法国、澳洲

B组：印尼、韩国、加拿大、泰国

C组：中华台北、日本、德国、香港

D组：丹麦、马来西亚、俄罗斯、阿尔及利亚

尤伯杯决赛圈分组形势：

A组：日本、印度、加拿大、澳洲

B组：泰国、中华台北、德国、香港

C组：韩国、丹麦、俄罗斯、毛里求斯

D组：中国、印尼、法国、马来西亚