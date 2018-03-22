聘李永波当大马羽队教练？ 马羽总：OK啊！

中国羽球“教父”李永波在率队包揽伦敦奥运全部金牌后，球员们都将金牌挂上他脖子拍照留念。-摘自网络-（吉隆坡22日讯）对于前国家队教练拉锡聘请中国羽球“教父”李永波整顿马羽队的建议，大马羽总会长拿督斯里诺扎表示并不排除有这个可能性。

不过他也强调，就算有任何教练结构上的更动和改革，也只会在五月泰国曼谷举办的汤尤杯决赛圈后，才开始进行。

事实上，若大马羽球队在这项国际顶级赛事上，还是不能打破近期的低迷状态的话，拿督斯里诺扎很可能会用回有技术总监带领的教练组架构。

2015年设立这个架构后聘请的技术总监，是丹麦名宿弗罗斯特，而在这个架构下，大马在里约奥运会上，凭借李宗伟（男单）、吴蔚昇/陈蔚强（男双）以及陈炳顺/吴柳莹（混双）拿下三枚奥运银牌。

不过与羽总签下5年合约到2020年才结束的弗罗斯特，却在去年就意外地以私人理由辞职离开马羽队，目前担任世羽联超级系列赛的羽球评论员。

诺扎在接受《新海峡时报》访问时表示：“没有什么是不可能的，我正要迎来当上马羽总会长的一周年纪念，可是老实说，自去年苏迪曼杯后我没有看到马羽队有任何提升成绩的迹象。”

“我们将会用三个月的时间重新评估现有的各单项总教练结构，若还是无法提升成绩，那我会还原之前的技术总监架构。”诺扎如是指出。

目前马羽总的各单项总教练时拿督米斯文（男单）、谢勋寁（男双）、郑瑞睦（女单）、罗斯曼（女双）和陈仪慧（混双）。

前国家队教练拉锡在周二受访时，提出让马羽总聘请中国队前主教练李永波的建议，因为他认为李永波的严厉和铁腕政策，有助整顿马羽队并提升球员的纪律和心里素质。

三个月不达标即“炒”

除了三个月期限来测试现有的教练结构之外，诺扎也针对马羽队在上周全英赛无人能晋级半决赛一事，除了发飙表示极度不满之外，并宣布在这3个月内表现不达标的球员和教练都将被辞退。