冀夺三连冠纪念征共运会20周年！妮歌要在赛场上虎吼

著名体育用品公司推出有妮歌签名的壁球系列球拍（左）；妮歌画的虎头，并在脸书上表示大马队要在共运会上虎吼了（右）。-摘自Nicol David脸书-（吉隆坡21日讯）大马壁球天后拿督妮歌大卫，自1998年首征在自家门口举办的共和联邦运动会后，下月即将迎来征共运会20周年纪念，而她也在脸书放她画的虎头照片，冀在共运会上虎吼！

在这二十年来，这位来自槟城的国宝级运动员，已经缔造了拿下八个世界冠军的传奇战绩。

而在今年8月即将踏入35岁熟龄的妮歌，也自2006年8月后，创造了连续109个月高踞世界第一宝座的辉煌纪录，直至2015年滑落至第二位为止。

不仅如此，现世界排名第8的妮歌，也是171个月高踞世界前十位置前无古人纪录的保持者，而现在她则放眼在第6次征战的共运会女单赛项夺魁，缔造共运会三连冠的里程碑。

在前两届夺冠兼卫冕冠军的妮歌，也是唯一一位连续六届征战共运会的选手。

Nicol David The Malaysian Tigers are ready to roar at the Gold Coast 2018 Commonwealth Games ! #TeamHarimau #myweekendsketch

“1998年首次征战共运会时，最难忘的就是开幕仪式，当时只有15岁的我跟着大马代表团走进会场时，现场8万名观众的欢呼声让我大开眼界！”妮歌在接受《星报》访问时回想起当时的情景。

“真的感到非常荣幸，这届还有能力代表大马征战共运会，因为这个运动会是壁球赛项在国际综合大型运动会中，最高等级的比赛！”妮歌补充道。

“共运会的奖牌对我来说有特殊意义，而且之前我已经拿下二连冠，若能在二十周年的这届站上领奖台，将会是我最难忘的回忆。”

不过由于近期状态滑落，妮歌想要拿下共运会三连冠变成了一个艰辛的任务。

“如果能够拿下三连冠，这对我来说是非常大的奖励了。但其实能获得征战共运会资格已经很欣慰，我一定会全力以赴做到最好。”

妮歌近几年在职业壁球协会（PSA）的系列赛状态一直起伏不定，而在今年二月征战风城壁球公开赛时，更意外地在首圈就遭埃及小将哈妮雅淘汰出局。

如今被列为共运会壁球女单3号种子的妮歌，仍然是大马在这个赛项摸牌的希望。她在首圈轮空，次圈将对上马耳他选手科莱特与开曼群岛沙曼达之间的胜者。

除了妮歌之外，大马还有两名年轻女将西瓦桑佳丽和艾法亦有出征，她们在女单最大的对手是英国双姝世界排名第4的劳拉玛莎罗和世界排名第9的莎拉，以及纽西兰世界排名第7的乔尔金。