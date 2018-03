冀夺三连冠纪念征共运会20周年！妮歌要在赛场上虎吼

著名体育用品公司推出有妮歌签名的壁球系列球拍(左);妮歌画的虎头,并在脸书上表示大马队要在共运会上虎吼了(右)。-摘自Nicol David脸书-(吉隆坡21日讯)大马壁球天后拿督妮歌大卫,自1998年首征在自家门口举办的共和联邦运动会后,下月即将迎来征共运会20周年纪念,而她也在脸书放她画的虎头照片,冀在共运会上虎吼!

在这二十年来,这位来自槟城的国宝级运动员,已经缔造了拿下八个世界冠军的传奇战绩。

而在今年8月即将踏入35岁熟龄的妮歌,也自2006年8月后,创造了连续109个月高踞世界第一宝座的辉煌纪录,直至2015年滑落至第二位为止。

不仅如此,现世界排名第8的妮歌,也是171个月高踞世界前十位置前无古人纪录的保持者,而现在她则放眼在第6次征战的共运会女单赛项夺魁,缔造共运会三连冠的里程碑。

在前两届夺冠兼卫冕冠军的妮歌,也是唯一一位连续六届征战共运会的选手。

The Malaysian Tigers are ready to roar at the Gold Coast 2018 Commonwealth Games ! #TeamHarimau #myweekendsketch