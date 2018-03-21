恐袭魔手伸向俄罗斯世杯！IS发布海报要活捉梅西

IS合成海报“活捉”阿根廷球星梅西。-摘自英国《镜报》-（伦敦21日讯）据英国媒体周二报导，极端组织“伊斯兰国IS”（Islamic State）近日贴出一张阿根廷球星梅西被“活捉”兼威胁斩首的合成海报，发出预告即将攻击2018年俄罗斯世界杯场馆。

即将在6月14日于俄罗斯11个城市开踢的2018年俄罗斯世界杯，距今不到3个月，近日也成为极端组织“伊斯兰国IS”的网路宣传的目标。

在这张由IS喉舌瓦法媒体基金会（Wafa Media Foundation）发布的合成海报中，背景是世界杯开幕战和决赛场地莫斯科卢日尼基球场（Luzhniki Stadium）。

一名蒙面的IS战士手抓着梅西的头髮，身穿橘红色囚衣的阿根廷球星则双手被绑在身后跪在地上。

照片中还写着威吓字句“痛击他们的脖子，割断他们的每一根手指”，左下角的世界杯标志也从中断裂，右边的角旗旁更是放着一枚炸弹。

阿根廷球星梅西自去年起已经开始被IS合成海报“囚禁”威胁。-摘自英国《镜报》-根据英国《镜报》报导，这并非IS首次用改图“俘虏”西甲球会巴塞隆纳当家巨星梅西，去年10月，梅西也曾出现在另一张IS海报中，被囚禁在监狱中，左眼还流着血。

当时阿根廷足协主席塔皮亚也对俄罗斯的安全情况非常担心，他与俄罗斯驻阿根廷大使在布宜诺斯艾利斯进行了会面，就此进行了讨论。

俄罗斯将派安保陪护球员

阿根廷足协得到俄罗斯方面的回应让他们稍稍安心，对于恐怖组织的威胁，俄罗斯总统普京也十分重视，要求加强世界杯前和大赛期间的安保工作。

据悉俄罗斯政府将尽全力保护梅西和阿根廷国家队在俄期间的安全，会派出安全专家小队全程陪护，其他来访的国家队也会受到同等待遇。

IS已多次威胁要攻击世界杯，他们曾在网路上写下：“身处在俄罗斯、阿拉的敌人，我发誓，圣战者（圣战中的士兵）的火会烧毁他们，等着吧。”