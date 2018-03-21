Kuala Lumpur 33°C, Mostly Cloudy

体育

恐袭魔手伸向俄罗斯世杯！IS发布海报要活捉梅西

综合报导

Wednesday March 21, 2018
01:08 PM GMT+8

精采新闻

The Edit: Weinstein Co says its bankruptcy filing won’t protect ex-chairmanThe Edit: Weinstein Co says its bankruptcy filing won’t protect ex-chairman

The Edit: Study reveals dino’s headgear borne of sexual selectionThe Edit: Study reveals dino’s headgear borne of sexual selection

Malaysia’s February inflation rate at 1.4pc, below forecastMalaysia’s February inflation rate at 1.4pc, below forecast

19 confirmed dead as bus plunges off Philippine cliff19 confirmed dead as bus plunges off Philippine cliff

广告

更多新闻

Tools

IS合成海报“活捉”阿根廷球星梅西。-摘自英国《镜报》-IS合成海报“活捉”阿根廷球星梅西。-摘自英国《镜报》-（伦敦21日讯）据英国媒体周二报导，极端组织“伊斯兰国IS”（Islamic State）近日贴出一张阿根廷球星梅西被“活捉”兼威胁斩首的合成海报，发出预告即将攻击2018年俄罗斯世界杯场馆。

即将在6月14日于俄罗斯11个城市开踢的2018年俄罗斯世界杯，距今不到3个月，近日也成为极端组织“伊斯兰国IS”的网路宣传的目标。

在这张由IS喉舌瓦法媒体基金会（Wafa Media Foundation）发布的合成海报中，背景是世界杯开幕战和决赛场地莫斯科卢日尼基球场（Luzhniki Stadium）。

一名蒙面的IS战士手抓着梅西的头髮，身穿橘红色囚衣的阿根廷球星则双手被绑在身后跪在地上。

照片中还写着威吓字句“痛击他们的脖子，割断他们的每一根手指”，左下角的世界杯标志也从中断裂，右边的角旗旁更是放着一枚炸弹。

阿根廷球星梅西自去年起已经开始被IS合成海报“囚禁”威胁。-摘自英国《镜报》-阿根廷球星梅西自去年起已经开始被IS合成海报“囚禁”威胁。-摘自英国《镜报》-根据英国《镜报》报导，这并非IS首次用改图“俘虏”西甲球会巴塞隆纳当家巨星梅西，去年10月，梅西也曾出现在另一张IS海报中，被囚禁在监狱中，左眼还流着血。

当时阿根廷足协主席塔皮亚也对俄罗斯的安全情况非常担心，他与俄罗斯驻阿根廷大使在布宜诺斯艾利斯进行了会面，就此进行了讨论。

俄罗斯将派安保陪护球员

阿根廷足协得到俄罗斯方面的回应让他们稍稍安心，对于恐怖组织的威胁，俄罗斯总统普京也十分重视，要求加强世界杯前和大赛期间的安保工作。

据悉俄罗斯政府将尽全力保护梅西和阿根廷国家队在俄期间的安全，会派出安全专家小队全程陪护，其他来访的国家队也会受到同等待遇。

IS已多次威胁要攻击世界杯，他们曾在网路上写下：“身处在俄罗斯、阿拉的敌人，我发誓，圣战者（圣战中的士兵）的火会烧毁他们，等着吧。”

人气热榜

广告

热门视频

相关报导

广告

MMO Instagram