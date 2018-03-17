双蔚铩羽 林丹戳破李宗伟全英赛五冠梦！

全英赛8强上演的第40场林李大战，由林丹两局直落拿下李宗伟结束。-摘自世羽联FB-（伯明翰17日讯）万众瞩目的林李大战周六凌晨在全英8强赛上演，4冠得主大马一哥李宗伟以16比21、17比21败在中国“超级丹”林丹拍下，当全英赛五冠王刷大马球员纪录梦灭！

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不仅如此，在奥运银牌“双蔚”组合吴蔚昇/陈蔚强亦不敌丹麦“常青树”强档波伊/摩根森后，大马在全英赛宣告全军覆没，颗粒无收！

林丹对宗伟三连胜

这场羽球迷期待了两年终于成行的林李大战，在时隔一年（上一次在2017年4月亚锦赛）后终于正式在全英8强赛上演，两人在第一局比分交互向上，但是最终宗伟仍以16比21失掉首局。

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第二局宗伟感觉欲振乏力，耗时52分钟后打出17比21难挽败局，只能看着老对手林丹将两人交手往绩变成27胜11负。

这也是林丹自去年大马羽球公开赛后拿下林李大战三连胜，下一战对手将会与队友黄宇翔上演同室操戈战。

双蔚组合不敌丹麦老将

男双方面，“双蔚”组合在对上丹麦赛会2号种子波伊摩根森，首局鏖战至20分平后以20比22告负，次局则遭丹麦常青树组合以21比11横扫，止步8强！

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在双蔚组合出局后大马羽球队也宣告全军覆没，而波伊/摩根森在半决赛将会与远藤大由/渡边勇大争夺决赛资格。