马羽总观察员遭拒于门外 涉打假球球员不受访！

涉及打假球的前世青赛兼亚青赛男单冠军祖法德利。-马新社-（新加坡28日讯）大马自由羽球员涉打假球听证会，周二继续在新加坡东陵今旅酒店进行，不过让人意外的是作为大马羽总观察员的加达迪斯，却遭勒令不准进入旁听！

据《新海峡时报》报导，听证会在周二下午4时半结束后，涉及的两名大马自由球员，前世情赛兼亚青赛冠军祖法德利和前国手陈俊翔都拒绝接受媒体访问，并匆匆上车离去。

而原本周一有出席听证会的加达迪斯，却在周二的听证会开始前，接到世羽联撤销他作为观察员进入听证会现场的命令，而原因是因为球员的辩护律师投诉他向媒体透露太多讯息。

但令加达迪斯郁闷的是，主持听证会的世羽联独立三人调查小组，并没有说明是他透露的哪一个文告而导致观察员资格被撤除，并遭拒于听证会门外。

不过根据他日前给出的信息，就是世羽联在听证会后，以书面形式通知马羽总审讯结果，并附上相关证据和理由。而在第二天的听证会结束后，世羽联也拒绝发布任何关于这次听证会的文告。

加达迪斯被撤除 诺扎：很失望！

马羽总会长拿督斯里诺扎，则对世羽联不让加达迪斯出席听证会的举措感到很失望，他认为需要写信抗议世羽联不让马羽总代表出席的决定。

他表示：“我们很意外世羽联会撤销加达迪斯身为观察员的资格，而独立三人小组的主席则说是加达迪斯向媒体透露太多信息之故。”

“我要强调的是我们尊重世羽联整个听证会的程序过程，而加达迪斯只是在他作为观察员权限所能透露的一些讯息而已。”

“让加达迪斯旁听很重要，因为他需要知道整个情况后，再回来向羽总规则、纪律和诚信委员会做出简报，让主席拿督斯里贾哈博登能够完善羽总规则来打击这些打假球或赌博歪风！”

诺扎补充道：“我已经要秘书黄锦才和总经理蔡翰晶，写信向世羽联投诉这件事。”