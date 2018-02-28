5夺劳伦斯最佳！费德勒用奖杯玩“花式网球”

36岁瑞士网坛天王费德勒5夺劳伦斯体育奖最佳男运动员，以及复出奖共6奖成劳伦斯获奖最多运动员。-摘自Laureus官方FB粉专-（摩纳哥28日讯）2018年世界劳伦斯体育奖颁奖礼周三凌晨举行，网坛传奇“奶牛”费德勒击退皇家马德里巨星C罗纳多、网球红土天王纳达尔、F1车手汉密尔顿和莫-法拉赫等劲敌，勇夺最佳男运动员奖！

另外2017年怀着孕仍能“二打一”拿下澳网冠军的小威廉斯，则力压群芳荣膺最佳女运动员奖，最佳团队奖由马赛地AMG车队获得。

得到最佳男运动员和复出奖的费德勒，用奖杯当球拍打“花式”网球。-视频截屏-劳伦斯世界体育奖，是由劳伦斯世界体育学会的体育界传奇巨星投票产生，来表彰2017 年度运动员们所获得的体育成就。

本届颁奖典礼由好莱坞巨星本尼迪克特-康伯巴奇主持，全球知名创作歌手艾梅丽-桑德在典礼上演唱。

36岁“最老”世界第一费德勒，去年遭遇膝伤之后强势回归，一举赢得个人第五个澳网冠军和第八个温网冠军。本次独揽两大奖后，费德勒六次获奖成为劳伦斯历史上得奖最多的运动员。

Laureus Game, set and match! 🎾 Roger Federer is the Laureus GOAT! #Laureus18

他在发表得奖感言时动情说道：“在挺过艰难的2016年后，能够获奖更会令我铭记，2005年我初次获奖时如果有人跟我说我能六次获奖我一定不会相信，这一路走来简直是太美好了。”

瑞士人一年里夺得了澳网和温网冠军，拿到最佳男运动员奖的同时，膝伤后重回赛场也令其拿到了最佳复出奖。

小威四夺女最佳！

Laureus The Laureus World Sportswoman of the Year is Serena Williams! 🎾 #Laureus18

小威荣膺最佳女运动员奖，2017这一年她顺利生子并夺得了澳网冠军，23个大满贯头衔加身令其成为了当年最具光环的女子运动员，五次劳伦斯奖（四次最佳+一次复出）也使得她成为历史上获奖次数最多的女运动员。

连续四年领跑F1方程式赛车的马赛地-AMG车队，击败西甲“银河战舰”皇家马德里和NBA金州勇士队，夺下最佳团队奖当之无愧。

2018世界劳伦斯奖全部获奖名单：

年度最佳男运动员：费德勒（网球）

年度最佳女运动员：小威廉斯（网球）

年度最佳团队：马赛地AMG车队（F1）

年度最佳突破奖：塞尔吉奥-加西亚（高尔夫）

年度最佳残疾运动员奖：马赛尔-哈格（轮椅800米、1500米和5000米）

年度最佳体育时刻奖：巴西沙佩科恩斯足球队

年度最佳极限运动员奖：阿梅尔•克雷阿克（航海）

劳伦斯体育公益奖：活跃社群组织项目

终生成就奖：埃德温-摩西（400米栏）

劳伦斯体育楷模奖：JJ瓦特（橄榄球）

劳伦斯特殊成就奖：托蒂（足球/罗马）