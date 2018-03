5夺劳伦斯最佳！费德勒用奖杯玩“花式网球”

36岁瑞士网坛天王费德勒5夺劳伦斯体育奖最佳男运动员,以及复出奖共6奖成劳伦斯获奖最多运动员。-摘自Laureus官方FB粉专-(摩纳哥28日讯)2018年世界劳伦斯体育奖颁奖礼周三凌晨举行,网坛传奇“奶牛”费德勒击退皇家马德里巨星C罗纳多、网球红土天王纳达尔、F1车手汉密尔顿和莫-法拉赫等劲敌,勇夺最佳男运动员奖!

另外2017年怀着孕仍能“二打一”拿下澳网冠军的小威廉斯,则力压群芳荣膺最佳女运动员奖,最佳团队奖由马赛地AMG车队获得。

得到最佳男运动员和复出奖的费德勒,用奖杯当球拍打“花式”网球。-视频截屏-劳伦斯世界体育奖,是由劳伦斯世界体育学会的体育界传奇巨星投票产生,来表彰2017 年度运动员们所获得的体育成就。

本届颁奖典礼由好莱坞巨星本尼迪克特-康伯巴奇主持,全球知名创作歌手艾梅丽-桑德在典礼上演唱。

36岁“最老”世界第一费德勒,去年遭遇膝伤之后强势回归,一举赢得个人第五个澳网冠军和第八个温网冠军。本次独揽两大奖后,费德勒六次获奖成为劳伦斯历史上得奖最多的运动员。

Game, set and match! 🎾 Roger Federer is the Laureus GOAT! #Laureus18

他在发表得奖感言时动情说道:“在挺过艰难的2016年后,能够获奖更会令我铭记,2005年我初次获奖时如果有人跟我说我能六次获奖我一定不会相信,这一路走来简直是太美好了。”

瑞士人一年里夺得了澳网和温网冠军,拿到最佳男运动员奖的同时,膝伤后重回赛场也令其拿到了最佳复出奖。

小威四夺女最佳!

The Laureus World Sportswoman of the Year is Serena Williams! 🎾 #Laureus18