三星耐克送礼物 朝鲜冬奥选手或因禁令无缘Note 8！

三星电子公司在平昌冬奥会上设的摊位。-路透社-（平昌3日讯）即将在本月9日掀开战幔的平昌冬奥会上，近3000名各国参赛选手，将获得来自赛会赞助商提供的最新款1100美元（约4300令吉）的三星Galaxy Note 8手机和耐克顶级运动装备。

不过，这很可能不包括来自朝鲜的22名冬奥选手，这是因为每逢大型国际赛事，朝鲜运动员得到所有来自赞助商的礼物，都会被没收！

2016年参加里约奥运会的朝鲜代表团，拒绝向运动员分发来自韩国手机厂商三星提供的31台Galaxy S7 Edge奥运限量版手机。

虽然朝鲜代表团的官员接受了三星赠送给该国运动员的31部手机，但这些手机却没有真正被交到运动员的手上。

而根据《路透社》报导，这一次来自赞助商的福利很可能再次与朝鲜运动员无缘，理由是因为朝鲜目前仍旧被国际制裁，联合国安理会通过的决议对朝鲜实施旅行限制，奢侈品和运动装备禁运。

今年平昌冬奥，三星电子作为冬季奥运会的官方赞助商，将为所有参赛运动员提供专为奥运会设计的4000台Galaxy Note 8智能手机。

一名奥运会组织者在接受路透社的访问时透露，由于联合国的制裁，韩国不确定朝鲜运动员是否有资格获得这些礼物。

这位官员拒绝详细说明，但专家分析提供1100美元的三星手机可能会违反联合国制裁，禁止出售具有潜在“双重”商业和军事用途的奢侈品和电子产品。

另外一名韩国政府官员告诉路透社，由于担心美国的制裁，朝韩联合女子冰球队将穿着由芬兰公司制造的服装，而不是由官方赞助商耐克公司制造的球衣。

这名官员说，朝鲜运动员在离开韩国时，还将把租用的芬兰公司制造的球棍，冰鞋和其他设备交还给主办方。