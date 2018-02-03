不要依赖排名 诺扎要男队凭实力拿下汤杯入场券！

大马男团在上一届汤杯决赛圈的半决赛遭丹麦逆转，仅能满足于铜牌。-摘自大马羽总FB-（吉隆坡3日讯）在最新的世界排名出炉后，大马羽球男团已经可以凭借全体排名，获得5月20日在泰国曼谷挥拍的汤姆斯杯决赛圈资格！

不过，大马羽总会长拿督斯里诺扎则要求男队，在下周挥拍的亚洲羽球团体锦标赛（汤尤杯入选赛）中，晋级4强以实力和赛绩，光明正大地拿到入场券。

诺扎在接受《星报》的采访时表示：“我们男队羽球员在最新的世界排名中都有上升，而且比韩国高出很多，已经可以凭借排名拿到汤杯决赛圈入场券。”

他补充道：“不过我不要他们以这种‘走后门’的方式获得入场券，我要他们在即将来临的汤杯入选赛中，以挺进4强的方式拿下汤杯资格，光明正大地以实力说话。”

被列为7号种子的大马男团，将征战2月6日至11日在吉打州亚罗士打挥拍的亚洲羽球团体赛，而打进4强的队伍将自动获得汤杯决赛圈资格。

而在曼谷进行的汤杯决赛圈将由亚洲团体锦标赛4强、欧洲团体锦标赛4强、大洋洲1队、非洲和泛美各1队、卫冕冠军（丹麦）、汤杯主办方（泰国），以及3支综合世界排名（3月1日）最高的队伍。

不过，对女队而言，诺扎坦承要在强敌环伺的亚洲团体赛中争4强难度颇大，可能最终要在女队员世界排名不滑落太多的前提下，争议性地获得尤杯资格。

汤尤杯入选赛门票6日发售

另外，亚洲团体锦标赛（汤尤杯入选赛）门票亦开始发售，票价从20令吉起，想要支持大马球队和一睹各国羽球高手风采的球迷们，可以到吉打州亚罗士打苏丹阿都哈林体育馆购买。