大马赛首战告捷 炳顺柳莹喜迎开门红！

陈炳顺与吴柳莹成功挺进大马大师赛次圈。-摘自世羽联FB-（吉隆坡16日讯）世羽联 大马羽球大师赛 周二（16日）正式掀开战幔，大马奥运银牌混双陈炳顺/吴柳莹，继上周在泰国拿下了重新合体第一冠后，在首圈亦轻松两局直落挺进了16强赛！

自从吴柳莹在去年5月初接受手术后，这对大马前第一混双被逼“暂时”拆伙了整8个月，直到12月吴柳莹伤愈复出后才重新合体，首战出击泰国羽球大师赛就一举夺魁！

周二大马羽球大师赛率先进行混双赛首圈以及各单项入选赛，当天最受瞩目的陈炳顺/吴柳莹在短短的33分钟内，以21比11、21比17两局直落击退法国组合巴斯蒂安/丽雅，高歌挺进次圈。

3对混双晋次圈

不过，他们即将面对实力不俗的丹麦6号种子马蒂亚斯/克里斯汀娜，也是正式考验他们重新联手实力的时候，要拿下8强资格有难度。

同样晋级次圈的大马混双还有吴顺发/赖洁敏，将对上台湾组合王齐麟/李佳馨；陈健铭/赖沛君则在鏖战三局晋级后，将对上从入选赛打进来的陈堂杰/谢宜茜和泰国组合迪查波/菩提塔的胜者。

在入选赛方面，男单伊斯干达、刘国伦、宋濬洋获得正赛资格，将分别对上丹麦安德斯、韩国孙完虎以及法国勒维德兹3名悍将，要晋级次圈有难度。

另外，同样晋级正赛的还有女单李盈芳和李盈盈；女双组合吴玥青/张美心和林秋仙/叶真，以及男双苏伟益/谢俊康和跨国组合林钦华/柳延星。