重新联手首秀夺魁 炳顺柳莹宣告王者归来！

“分手”大半年的大马奥运银牌组合陈炳顺/吴柳莹，在重新合体备战后取得2018年首秀开门红！-Raphael Sachetat / Badmintonphoto-（曼谷14日讯）在“分手”了大半年之后，我国奥运混双银牌组合陈炳顺/吴柳莹重新合体征战泰国羽球大师赛，并且一举闯进决赛夺魁宣布王者归来！

世羽联2018年新赛季第一站赛事的泰国羽球大师赛，重新联手的陈炳顺/吴柳莹一路过关斩将，高歌挺进决赛。

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而在周日下午上演的决赛中，两人在鏖战了68分钟，当中还经历了多拍拉力战和半途换拍等情况后，艰辛以21比15、14比21、21比16击退东道主组合迪查波/布提塔，拿下2018年首秀开门红！

陈炳顺和吴柳莹在2016年里约奥运会破纪录闯决赛摘银后，去年5月因为吴柳莹需要去德国进行肩膀手术而暂时拆伙。

曾互换搭档热身

赢下比赛后陈炳顺吴柳莹兴奋大喊。-摘自Badminton Photo-在吴柳莹手术养伤期间，炳顺和小将谢宜茜搭档征战好几项比赛，并且都取得不错的成绩，包括在俄罗斯黄金大奖赛夺冠，以及10月在丹麦羽球公开赛打进半决赛。

吴柳莹也手术复出后搭档19岁的小师弟陈堂杰，在印度羽球国际赛夺魁找回比赛的感觉，这次和炳顺再度合体征战泰国羽球大师赛，是两人重新搭档后的第一场赛事，看来两人都找回比赛的状态了。

梁峻豪饮恨居亚

可惜的是去年拿下亚青赛男单冠军和世青赛亚军，并且在首圈赛事就将大马前亚青和世青双冠得主祖法德利挑下马的梁峻豪，却在缺赛不敌卫冕冠军印尼悍将汤米，无缘首个国际成人赛冠军。

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表现亮眼，有望接班一哥李宗伟的梁峻豪在决赛中对上资深老将汤米，可能吃亏于经验不足，打了43分钟后以16比21、15比21败在对手拍下，仅能满足于亚军。

双蔚半决赛出局

另外一对同样拆伙后，又重新合体的奥运银牌男双“双蔚”组合陈蔚强/吴蔚昇，则在周六的半决赛遭到名不见经传的泰国组合汀恩/齐提萨两局直落，以21比15、22比20横扫出局，无缘决赛。