率篮球队来马打ABL “黑人”陈建州趁机大啖美食！

难得来到大马的陈建州，当然不会错过大马的美食啦。-摘自陈建州FB-（吉隆坡14日讯）台湾著名艺人“黑人”陈建州，带领宝岛梦想家来大马参加东南亚职业男篮联赛（ABL），而他们更在周六晚到茨厂街吃老字号“金莲记”的著名炭炒福建面当宵夜，并放上脸书猛赞好吃！

可惜吃了美食却无法帮助宝岛梦想家赢球，在周日下午于大马篮总总部上演的ABL比赛中，梦想家以74比84，10分之差不敌在家门口作战的西港马来西亚猛龙。

“黑人”陈建州曾为台湾男篮副领队，亦是前台湾篮球国手及职篮运动员，现在是以宝岛梦想家领队的身份，带队前来大马比赛。

他一来到大马就在脸书说“感受到大马满满的暖意”，然后去茨厂街吃宵夜时，还和老板拍直播视频以及开心合照。

他过后在脸书的贴文中上载写说：“好久没吃宵夜了、马来西亚美食真好吃～～老板说这间‘金莲记’已经90年的历史了！推荐大家超级好吃的福建面。”

接着他又贴文问大马粉丝还有什么美食推荐，而粉丝们也卯尽全力的推荐自家爱吃的椰浆饭、咖哩面、印度煎饼和肉骨茶等，就希望黑人能够“吃尽大马美食”而归。