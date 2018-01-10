征U23亚洲杯出师不利！幼虎遇冷遭开门黑

伊拉克球员莫哈末嘉法，一开场5分钟就攻破幼虎队球门后和队员庆祝进球。-摘自AFC官网-（常熟10日讯）大马“幼虎”国家青年足球队，周三下午在U23亚洲杯C组赛中粉墨登场，可惜仍以1比4不敌有2名主将禁赛的夺冠热门伊拉克，在摄氏5度的天气惨遭开门黑！

首次晋级U23亚洲杯决赛圈的大马幼虎队，在成功晋级后获得马足总给予的不少奖励，不过在分组抽签时却抽到下下签，不幸和3支西亚劲旅同处C组。

除了伊拉克，另2队是在约旦和沙地阿拉伯，而无巧不成书的是，这三支队伍正是第一届（2013年）U23亚洲杯的三甲人马，所以幼虎在这组已经变得有点“鱼腩”性质。

幼虎主帅王金瑞在去年8月带领幼虎队在吉隆坡东运会夺得银牌，他保留了当时的东运会基本球员框架，只进7名新球员。

不过在周三对上首届冠军以及上届季军伊拉克，虽然对手的最佳射脚艾曼胡申，以及中场球员阿末莫森双双禁赛，幼虎队还是讨不了好。

一开场伊拉克的莫哈末嘉法率先破门踢进1球，接下来第28分钟安姆仄再踢进第二球，上半场结束时伊拉克以2比0领先。

伊拉克凭借阿拉在下半场第56分钟的进球，已经以3比0的大比分锁定胜局。虽然幼虎沙法威在第79分钟进球破零为大马挽回一点颜面。

只可惜在第81分钟，又给伊拉克的哈山踢进1球，最终幼虎队以1比4告负惨遭开门黑，1分未得暂时在C组垫底。

赛后主帅王金瑞表示：“我们输给一支很强的队伍，而且大家也可以看到两支队伍之间的差距很大，尤其是在球员素质方面。”

他补充道：“伊拉克所有球员的实力真的是非常非常的平衡，而我们试着向他们发起冲击，可惜我们犯了低级错误让对方进了两球。”