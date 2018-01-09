卫冕元首杯 森男篮每人奖10万令吉

金群利集团董事经理拿督李典和（左6），在颁发模拟支票后和森州男篮全队合影。-摘自森州篮球总会FB-（吉隆坡9日讯）由于成功卫冕第59届元首杯，森美兰男篮球全体队员，均获得森美兰篮总主要赞助商金群利集团送出的奖金，以及赴澳洲的旅游机票！

据《星报》周二报导，13名森男篮队员各自获得10万令吉奖赏；而队长郭添源和教练布莱恩，则获得12万令吉的重赏。

金群利集团董事经理兼森篮总永久荣誉顾问拿督李典和也履行承诺，赠送悉尼和墨尔本的旅游奖励给全队上下。

2016年，森男篮打破58年冠军荒夺得元首杯后，李典和随即承诺，若该队2017年成功卫冕，就会重赏。

森男篮2016年夺冠后，每名球员获得一辆Toyota Vios和一万令吉奖赏；队长郭添源和教练雷斯特则各获一辆Toyota Camry和2万令吉奖励。

李典和表示：“在球队成功卫冕元首杯后，我真的开心到难以形容。这些奖赏是为了表扬球员们在赛场上的努力拼搏。”

森美兰男篮在1958年第一次夺魁后，隔年就只能饮恨屈居亚军，直到2016年才终于打破冠军荒，重新捧起元首杯。

若三连霸送公寓！

另外，拿督李典和也宣布金群利集团将提高对森美兰篮球队的赞助费用，从每年200万増至240万令吉。

他说：“球员的津贴将提升10%至15%，其中6名国手将获得超过25%的增幅。”

李典和还承诺，如果森男篮在来届完成三连霸的伟业，每位球员皆可获得位于沙叻丁宜的套房公寓。

而在B组拿到亚军并升上甲组的森州女篮，同样获得每人5000令吉的奖励以及到印尼峇厘岛的旅游机票。

另外，在非华全国赛夺得冠军的森州非华队，以及同样是金群利冠名的彭亨男队队员，也可获5000令吉奖金。