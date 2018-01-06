回应汤杯入选赛名单质疑 米斯文：这是最强阵容！

马羽男单总教练认为他的选择就是最好的选择。-马新社-（吉隆坡6日讯）大马羽球队男单总教练米斯文，强调马羽总日前宣布即将征战2月亚洲团体锦标赛，也同时是汤杯入选赛的阵容的球员是最好的球员，当中也包括了宋濬洋！

他在接受《新海峡时报》的采访时表示，由于这次的汤杯入选赛名单是由大马最好的球员组成，所以是最强阵容。

米斯文指出：“他们是最好的，虽然有些人质疑这不是最强的阵容。我也希望所有纳入名单内的球员要努力不懈地备战，以及在亚洲团体锦标赛交出最好的表现。”

“身为男单总教练，帮助球员备战至最佳状态是我的责任。回到马羽队已经五个月，我没有给球员集训的计划，反而是个别给予球员特殊训练来提升他们的球技，以期能够达到李宗伟的水平。”

当询及为何宋濬洋会入选汤杯阵容时，米斯文表示他从八月东运会开始就时刻观察着这名球员的表现，他认为宋濬洋是有潜质成为顶级球员的。

“他在各项比赛都有着平稳的发挥，所以我打算给他机会将自己备战到最佳状态，因为他可以肩负争取积分重任并帮助整个团队。”

宋濬洋的入围也结束了外界在宣布汤杯阵容前，关于前世青赛男单冠军祖法德利，新科亚青赛男单冠军梁峻豪、林志咏、张维峰和刘国伦会进入参赛名单的揣测。

汤杯入选赛阵容

男单：李宗伟、李梓嘉、依斯干达、宋濬洋

男双：吴蔚昇、陈蔚强、张御宇、王耀新、吴世飞、诺伊祖丁