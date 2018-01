舒马赫(右)还没出事前和妻子科琳娜到冬季度假胜地滑雪的档案照。-摘自网络-(罗马4日讯)虽然因事故受伤昏迷了整整四年,但是法拉利车队仍在周三(3日),也是F1“车王”舒马赫49岁的生日时,在车队的官方粉丝专页上载贴文,向这位仍在恢复中的传奇车手致敬。

法拉利在贴文上写着:“今天,迈克尔(舒马赫)49岁了,我们的心一直和他在一起。”车队在官方页面上写道,并打上了“继续战斗”“迈克尔加油”的标签。

Today Michael turns 49, our thoughts are always with him. #Keepfighting #ForzaMichael