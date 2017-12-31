2017年大马十位成绩亮眼运动健将！

还记得这些努力在国际赛打拼为国争光的健儿们吗？-M中文网制图-（吉隆坡31日讯）大马在2017年成功举办了第29届东运会和残疾东运会，并在60周年独立日前迎来144金，阔别16年重夺全场总冠军之喜，加上好几个世冠，就让我们来回顾今年十大精彩运动健将吧！

一、张俊虹（跳水）

张俊虹在布达佩斯游泳世锦赛跳出金牌，连国际泳联也在官方脸书撰文赞叹。-摘自张俊虹FB-毋庸置疑，今年7月以黑马之姿在布达佩斯游泳世锦赛，打败中国里约奥运金银牌得主任茜和司雅杰，跳出大马史上首个水上运动世冠的张俊虹，是今年最“红”的体育健将了。

虽然大马跳水队在年末时遭遇性侵、涉药以及功勋教练杨祝梁不获续约等负面消息打击，但这并不能抹杀今年27岁来自霹雳的张俊虹，在世锦赛女子十米跳台摘金的亮眼成绩单。

而张俊虹拿下世冠后，因伤势未愈仅在东运会征女子1米跳板仍贡献1金，同时也因今年出色的表现受封护国有功勋章（AMN），此外还拿下大马足总颁奖典礼史上首次颁发的友谊奖。

二、沈威胜（游泳）

沈威胜在国际赛游赢澳洲奥运冠军后，在东运会摘下双金又打破赛会纪录。-摘自网络-有着泳坛花美男之称的小鲜肉沈威胜，今年6月在环地中海游泳赛摩纳哥站赛事，游赢澳洲里约奥运会冠军马克-霍顿，并破全国纪录摘金后已经引起全国瞩目。

这位年方20岁的砂拉越泳将再接再厉，在本届东运会400米自由泳赛游出打破赛会纪录的3分50秒26的成绩，已经超越2014年仁川亚运会第三名的3分50秒38的成绩。

而他打破东运会200米自由泳赛会纪录的1分47秒76，也已经比上届亚运会铜牌得主的1分49秒25的成绩来得好。

就在他完成东运会赛前设下的自由泳双金目标后，已经放眼明年亚运和共运会登上领奖台了。

三、阿兹祖哈斯尼（场地脚车）

阿兹祖哈斯尼终于在香港场地脚车世锦赛，一圆拿下世冠的美梦。-M中文网制图-今年四月“袖珍火箭”终于在香港完成拿下场地脚车世冠的目标，同时也是大马史上首枚世界场地脚车锦标麒麟赛金牌，同时也是大马首枚奥运会赛项世冠。

不仅如此，这位来自登嘉楼的里约奥运会铜牌得主，在与张俊虹和莫哈末阿尔祖菲里担任东运会旗手的同时，也在东运会夺得麒麟赛和冲刺赛金牌，让大马的金牌累积至追平2001年最佳纪录的111金！

四、梁峻豪（羽球）

今年在亚青赛男单夺魁和世青赛摘银的梁峻豪，是备受看好接班一哥李宗伟的新星。-摘自世羽联FB-今年18岁的梁峻豪在国际赛中表现出色，是大马羽坛未来的希望！他首先在今年7月打破大马多年的亚青赛冠军荒，在男单夺魁。

而在今年羽球世青赛男单决赛，他虽然在鏖战三局后不敌泰国昆拉沃饮恨居亚，不过却是今年大马年轻男单中最亮眼的成绩了。

认定大马一哥李宗伟为偶像的梁峻豪，在新的一年最大的任务就是争取征战明年汤姆斯杯赛的男单资格。

五、黄永升（武术）

世锦赛夺魁后，黄永升基本上已经完成了剑术的“全满贯”。虽然在家门口东运会剑术和枪术赛不敌队友叶伟健无缘金牌，不过来自森美兰芙蓉的黄永升却毫不气馁，在10月份于俄罗斯喀山举行的2017年世界锦标赛中夺魁。

他在剑术赛项中舞出9.64分勇夺男子剑术金牌，由于去年已经在套路世界杯与亚锦赛的剑术项目摘金，这样黄永升基本上也实现了该项目的“全满贯”！

六、冼丽莹（保龄球）

冼丽莹在今年的保龄球国际赛中，都有出色表现。-摘自大马体理会FB-除了羽球跳水之外，保龄球女队今年也在世界体坛交出亮眼成绩单，其中25岁的冼丽莹的成绩更是标青。

她在4月份的亚洲巡回赛夺得泰国站冠军后，6月份又于女子职业巡回赛（PWBA）的林肯公开赛夺冠，书写大马首位夺得PWBA巡回赛冠军纪录。

8月份在家门口作战的东运会，她拿下女子三人赛、混双赛以及女团赛三金。最终在今年11月份的拉斯维加斯世锦赛，她助大马打破拿下女团金牌长达10年的金牌荒。

七、凯鲁哈菲兹（田径）

凯鲁哈菲兹在今年东运会摘金，荣膺东南亚新一代百米飞人。-马新社-马六甲亚青冠军凯鲁哈菲兹，今年7月在大马田径公开赛中，跑出20秒90的成绩，打破尘封了49年的男子200米全国纪录！

他跑出20秒90的成绩，跑破了1968年由丹斯里惹卡迪申缔造的20秒92全国纪录！

另外肩负在东运会夺下百米和200米双金重责的凯鲁哈菲兹不负众望，以10.38秒的成绩，终结了大马男子100米赛长达14年的金牌荒。

八、吉雅（残疾铅球）

吉雅在去年的里约奥运会丢破世界纪录摘金。-路透社-今年7月在伦敦田径世锦赛，吉雅以17米29打破自己在去年里约残奥会缔造的16米84的男子铅球F20级世界纪录，成为世界冠军。

而主场作战的残障东运会，吉雅以16米81实现4连冠，并且打破其保持的15米78亚洲纪录和15米69赛会纪录，再度验证了他能做得比其他人更好。

九、茹自杰（花式溜冰）

即将让大马辉煌条纹首次在冬季奥运会开幕式亮相的功臣茹自杰。-M中文网制图-大马在今年的吉隆坡东运会上破天荒地引进了冬奥运动赛项，而20岁的滑冰王子茹自杰，在男子单人滑以220.67分夺冠的同时，也改写他在去年世锦赛创造的220分个人最佳成绩。

这也是大马史上首枚东运会滑冰金牌，不仅如此，茹自杰9月30日又刷纪录，在德国奥柏斯道夫举行的第49届尼贝虹迪杯男子单人滑以148.7分拿下第6名，从而取得明年韩国平昌冬奥会资格。

他也因此成为大马首位得到2018年韩国平昌冬季奥运会滑冰比赛参赛资格的选手，就连首相拿督斯里纳吉也在推特恭贺他获得冬奥资格。

十、郭雪嫣（韵律操）

郭雪嫣在本届东运会摘下4金2银成绩亮眼。-摘自MyTeamMas推特-有着“韵律仙子”美誉的郭雪嫣，在今年的东运会大放异彩，分别在韵律操赛项的个人赛、圈操、棒操以及团体全能赛夺下4金，同时在彩带操与球操摘下2枚银牌。

4金2银的傲人成绩，也让她在今年的10月的国家体理会颁奖典礼中，被选为大马的2017年吉隆坡东运最佳女运动员。

明年她也会和领奖台计划的队友官狄雯、伊扎和莎珊嘉丽联手征战共运会，为大马代表团争金夺银。