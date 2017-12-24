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结婚成打拼动力 吴蔚昇：重燃斗志冀闯高峰！

综合报导

Sunday December 24, 2017
01:37 PM GMT+8

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同一个月结婚的双蔚组合，已经打算贯彻成家立业的方针了。-摘自吴蔚昇&陈蔚强FB-同一个月结婚的双蔚组合，已经打算贯彻成家立业的方针了。-摘自吴蔚昇&陈蔚强FB-（吉隆坡24日讯）大马羽球男双奥运银牌吴蔚昇，正式迎娶了爱情长跑七年，球迷公认“羽球最美太太团成员”的黃佩嵋后，他说成为明年和老搭档陈蔚强再闯高峰的动力。

今年28岁的吴蔚昇和黃佩嵋的婚宴周六晚在一间著名酒店中进行，吴蔚昇在接受《星报》采访时表示：“我真的很兴奋终于完成婚礼了， 我们在今年5月注册后，就开始策划关于这婚礼的细节。”

“我很开心能够娶到黃佩嵋，我们已经拍拖七年了，而且她是我事业上最大的支持者。”

“双蔚”组合有志一同的在这个月进行“结婚”人生大事，陈蔚强在本月3日也迎娶了爱妻谢㚸玲，而他们也在9月因成绩低迷遭拆伙后，这个月又接获了重新合体搭档的好消息！

“双蔚”组合在2016年打出了辉煌赛季，先是在里约奥运会拿下男双银牌后，又在世羽联超级系列总决赛夺魁，并跃升至世界排名第一位！

不过在今年他们的成绩却突然骤降变低迷，甚至在多项赛事后一冠未得，所以在8月世锦赛后马羽总决定将他们拆伙，吴蔚昇搭档张御宇、陈蔚强搭档王耀新。

然而拆伙后的新组合仍然交不出亮眼成绩单，加上世羽联明年改换新比赛规则的缘故，马羽总出于在大赛中的种子排名考量，又让他们重新合体。

吴蔚昇也很珍惜这个第二次和蔚强重新搭档的机会，并希望两人能够在明年的新赛季中，重新闯进世界排名前十（现在他们的排名是第29位）。

“我们今年打得不好，现在有了第二次搭档的机会，我会好好珍惜，并重燃斗志要在明年打出好成绩！”

“除了设下重新回到世界排名前十的目标，还要帮助大马取得晋级汤姆斯杯决赛圈资格。”

“双蔚”组合在明年的第一个任务，就是1月9日至14日挥拍的泰国羽球大师赛。

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