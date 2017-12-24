代言纠纷迟进场遭扣补贴 林丹微博炮轰中羽超！

林丹因为本身代言的球包和羽超赞助商不同有冲突，不仅导致比赛延迟最后还得用手拎着五只球拍进场。-摘自林丹微博-（北京24日讯）羽坛全满贯得主“超级丹”林丹，日前在中国羽超联赛第5轮比赛中，因其代言的装备品牌和羽超的赞助商不同引冲突，导致延时开赛28分钟，最后甚至被逼手拿着五只球拍走进场；

不仅如此，就因为这个耽误，他所在的青岛仁洲俱乐部被警告并扣除赛事补贴12万人民币（约7.5万令吉）。

连续微博发文炮轰

对此林丹在微博上先炮轰“羽超你超在那”，在得知被罚款后又发文怒轰羽超“运动员个人权益谁来保障？欠薪谁来维护？”来发泄不满！

中国羽超联赛组委会周六青岛仁洲俱乐部下发处罚决定，因该俱乐部球员林丹未按规定使用羽超联赛组委会规定的联赛赞助商提供的拍包，且赛前因未按规定立即纠正导致比赛延时开赛28分钟。

根据相关处罚条例，共扣除青岛仁洲俱乐部赛事补贴12万元，同时给予俱乐部警告处分。

林丹连续两天在微博发文炮轰中羽超发泄不满。-林丹微博截屏-事情却并未因处罚画上句号，林丹周六在社交平台上对自己所效力的青岛队被罚12万表达不满，并吐槽联赛组委会维护联赛利益，可自己被广州粤羽欠薪水一年了，自身利益却无人维护。

林丹发微博时，已在羽超第6轮登场并以2比0拿下两连胜，不过似乎问题尚未得到妥善解决。

林丹的个人赞助商跟羽超联赛的赞助商冲突，早在2015年就出现争执导致无法出场。

上赛季，林丹效力广州粤羽俱乐部，结果遭遇欠薪风波，广州粤羽俱乐部因此被中国羽协取消了参加羽超的资格，不过球员的欠薪问题仍未解决。