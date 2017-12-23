被批未能制止恐惧文化 杨祝梁：对我不公平！

将大马队提升到世界级水平却不获续约后，杨祝梁说他要多陪伴家人。-Mukhriz Hazim摄-（吉隆坡23日讯）一波未平一波又起，这边厢才指称教法过时所以不获续约；另一边厢青年及体育部部长凯里又抨击 杨祝梁未能制止队内的恐惧文化和环境 。大马跳水队总教练杨祝梁能给出的回应只有：震惊！

针对凯里在周五发出的文告，53岁的杨祝梁在接受《星报》访问时表示：“这对我不公平，就算我身为总教练总有鞭长莫及的时刻，我不能完全掌控所有的事情。”

他强调：“我和队员们在训练结束后就很少聚在一起，而且我对他们私底下的活动也从来不过问。”

“请问我怎样去控制所有的事情呢？青体部长凯里文告中的这个指控，真的让我感觉很震惊！”

对于助手黄强涉嫌强奸女跳水选手一案，杨教练表示，他也被吓到。他说：“我在事前完全毫不知情，直到黄强被提控才知道发生了什么事。”

他也指出，自己对于选手们的训练会比较严厉，但那也是在不让运动员受伤为前提的强度，这是要成为世界级冠军而必须经历的刻苦过程。

“可能对有些运动员而言我的训练很艰苦，但这也是为了他们好，希望他们能够在比赛发挥得更好，跳出好成绩。”

在杨祝梁的执教期间，张俊虹跃升成为世界冠军，刷新大马的多项纪录，甚至跳水队还拿下两届奥运会的奖牌，登上领奖台，这是大马在十多年前想也不敢想的事情。

杨教练在周五接受《M中文网》专访（凯里还未发文告）时曾说过，从不续约的消息开始至今，国家体育学院和体育高层们没人找过他谈续约或是要他解释一些事情，反正合约到期不续约就自动离职了。

“我是很理性地离开大马国家队，我都先给他们发信息说‘我尊重你们的决定，你们做得很好马来西亚队需要改变’，我都先给他们台阶下了，他们还要我怎样做？”

“我都很想说谢谢他们，因为我快要累死了，我这个总教练可不是坐着不干活，十个运动员从大的一直到小的，都是我亲自在旁监督训练的。”

“不续约就不续约呗，结果你们掰出一大堆乱七八糟说我教法过时的理由，这不是在毁坏我的名誉吗？我可是连中国体育总局体育科学研究主任张忠秋博士，都认同我的执教能力。”

“其实在教了三十年后我也觉得很累，身体也变差开始负荷不来了，能够不教对我来说是个好消息，至少我可以回中国和澳洲陪伴我老迈的双亲还有我老婆孩子。”