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“是他帮我拿到世界冠军！”张俊虹希望杨祝梁留下来！

Malay Mail Online

Saturday December 23, 2017
01:52 PM GMT+8

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张俊虹和杨祝梁教练的感情很好。-摘自张俊虹FB-张俊虹和杨祝梁教练的感情很好。-摘自张俊虹FB-（吉隆坡23日讯）大马跳水世界冠军张俊虹，在回应国家队总教练杨祝梁不获续约一事时，她表示其实自己很想要杨教练留下来继续执教。

功勋教练杨祝梁与大马跳水队的合约即将在这个月31日到期，而国家体育学院也宣布不与他续约。

国家体育学院给出的不续约理由是虽然训练出世界冠军，但杨教练的教法“过时（Old School）”了。

负责领奖台计划的国家体育学院，打算从澳洲聘请布洛克教练过来代替杨祝梁，并由张玉昆从旁协助训练事宜。

“我还是希望杨教练能够留下来继续指导和协助我们，但现在已经变成事实，我也不能做什么，我到现在还在试图消化这个消息！”

张俊虹表示：“在知道他（杨祝梁）要离开之后，我真的觉得很伤心，完全接受不到上层的这个决定，但是我还是必须面对现实的残酷。”

她补充道：“很幸运和感恩能够遇到这么一个好教练，是他帮助我达到今天的成就。若不是他我不会拿到奥运会银牌和世界冠军，不用解释全世界都看到他的贡献。”

“我尊重他，他值得我的钦佩，甚至是敬畏， 我永远不会忘记他的牺牲奉献精神。”

张俊虹在今年的布达佩斯游泳世锦赛中，创纪录在女子十米跳台，打败中国奥运金银牌得主司雅杰任茜夺魁，成为大马首个拿到跳水世冠的选手！

现役跳水选手被下封口令？

据悉，国家体育学院亦表示已经和所有跳水运动员讨论过这件事，而被纳入领奖台计划的选手只能选择遵从上头的指令，或是从领奖台计划名单中除名。

而且领奖台计划的运动员，也被禁止针对这件事向媒体发表任何言论。

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