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力挺杨祝梁 张俊虹：他是好教练！

综合报导

Saturday December 23, 2017
08:03 PM GMT+8

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张俊虹力挺恩师杨祝梁，称他绝对是一名好教练。-摘自张俊虹FB-张俊虹力挺恩师杨祝梁，称他绝对是一名好教练。-摘自张俊虹FB-（吉隆坡23日讯）任凭外头风风雨雨，今年27岁的大马跳水世界冠军张俊虹，仍力挺恩师杨祝梁到底！

张俊虹在接受《新海峡时报》访问，回应关于青年及体育部部长凯里，在文告中说总教练杨祝梁因为不阻止恐惧文化和环境，才不获续约一事时，她说本身在队内从来没有遭遇到这些情况。

凯里在文告中指出杨祝梁不获续约的“真正原因”，是因为功勋教练杨祝梁任由队内的“恐惧文化和环境（culture and environment of fear）”蔓延而不阻止。

他指称就是这种环境和文化，造成了强奸、性骚扰、暴力、殴打、欺凌及恐吓等行为衍生，所以为了保护运动员才不跟杨教练续约。

不过张俊虹并不认为这个文告的陈述是（完全）真实的，她说：“就我认识的杨祝梁教练绝对不会做这种事情。”

“他是一位非常有纪律的好教练！不过这只是我的个人意见，我也不能够代表其余的跳水运动员发言。”

“我不否认有时会怕他，不过那是因为出于敬畏，而不是担心他会伤害我，或是有什么事情会发生在我身上的那种恐惧，这就像你在学校的时候会怕老师一样！”

今年赢下布达佩斯世锦赛女子10米跳台金牌，为大马书写新纪录的张俊虹说，杨教练即将离开的事实让她很难过

“他（杨祝梁）没能获得续约的事情让我很失望，我和队员们所取得的所有好成绩，都是因为他的辛勤工作和奉献。”

张俊虹强调：“我希望他留下是因为他的贡献和成绩已经获得世界认可，如果你有跟随跳水领域的消息你就会知道我所言不虚，我认为他值得让全部人承认他为我们所做的一切。”

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