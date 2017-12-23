澳洲教练取代杨祝梁 布莱恩：不确定他能让大马队更好！

已退役的大马跳水名将布莱恩（右），和现役跳水国手阿末安沙交情很好。-摘自布莱恩FB-（吉隆坡23日讯）在国家体育学院宣布不与跳水队功勋教练杨祝梁续约，并将由澳洲教练布洛克取代他的位置后，已退役跳水名将布莱恩尼克森只觉得五味掺杂。

布莱恩在接受《新海峡时报》访问时表示，就算澳洲教练在过去两年有带出比较好的成绩，但以过往纪录来看，仍然比不上那些从中国聘请来的教练。

而且澳洲国家跳水队之前都是聘请中国教练执教，当中包括了即将离队的大马国家队总教练杨祝梁。

拿过澳洲2014年最佳年轻教练奖的布洛克，则预计在明年1月前来大马，出任总教练一职。

布莱恩表示：“澳洲一向来在跳水赛项都有好成绩，尤其是共运会级别也拿过无数奖牌，他们也拥有很强的跳水运动员。”

“他们在这个赛项有很好的背景，但是我并不确定这个澳洲教练能够带给我们现在的训练架构正面的影响，因为他们的训练方法对我们来说太新了。”

“就算是从带队战绩来比较，也很难比，因为来自中国的教练，尤其是将大马队提升至世界水平的杨祝梁，他们的成绩都比这位澳洲教练来的更好。”

“重点是，我在此之前从来没有在跳水领域，听过这个教练的名字（若是出色教练经常带队比赛碰头会互相认识或有所耳闻）。”

“我也不明白为何国家体育学院会做出这种决定，杨教练把全队带起来了，而且中国教练的训练方法，是强调长时间的训练，这和澳洲和欧洲的训练方法大相径庭。”

虽然已经退役，但仍然心系前国家队友命运的布莱恩，希望换教练不会为大马国家跳水队带来负面影响。