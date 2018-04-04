李光耀故居去留纷争再起！弟妹坚持要李显龙拆除

李光耀留下位于欧思礼路38号的故居。对于该故居的使用权，再次引发李家子女内哄。-路透社-（新加坡4日讯）新加坡建国总理李光耀故居应如何处置的争议再掀波澜，其幼子和女儿坚持应依父亲遗愿拆除；新加坡部长委员会发表声明强调，会把总理李显龙弟妹的最新回应交给内阁秘书处，提供未来政府考量。

综合新加坡媒体报导，新加坡为建国总理李光耀故居去留成立部长委员会，委员会工作报告周一出炉，提出3项可提供未来政府考量的处置选项，包括保留故居、拆除故居并重建、保留具历史价值地下楼层饭厅。

李显龙的弟弟李显扬和妹妹李玮玲却声称，部长委员会发表的报告并不正确，坚持应依父亲遗愿拆除房子。

李玮玲称，父亲李光耀和母亲柯玉芝一早已决定，在两人百年之后，应拆除故居。“爸爸和我一样直截了当。他很清楚地表明他对故居去留的决定。若无法明白爸妈如此明确的决定，是一种无法想象、严重缺乏智慧或坚决否定事实。”

交未来政府处置

她和弟弟李显扬在面子书发表联署声明说：“我们的父亲明确表示除了拆除故居外，无指定其他选项。部长委员会的报告并不准确代表父亲的遗愿。”

不过，部长委员会周二晚发表声明指出，委员会根据李光耀最终版本遗嘱、李光耀于2011年12月27日发给内阁信函、2012年3月29日向市区重建局申请整修欧思礼路38号及市区重建局许可等文件，确实了解李光耀对这个房子的想法后，才列出3项供未来政府考量的处置选项。

部长委员会除说明目前政府并不需要对李光耀故居处置做出决定，另强调会把李显扬和李玮玲的回应交给内阁秘书处，提供未来政府在需要做出决定时考量。

李光耀于2015年3月间病逝。有关他的故居是否拆除议题，去年曾引发争议，包括李显龙、李玮玲及李显扬均曾透过面子书发文，围绕李光耀位于欧思礼路38号故居究竟应如何处置，成为关注焦点。李显龙并在国会中针对这项纠纷发表声明。